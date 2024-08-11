Это не тот уровень, которого мы ожидаем, например, от водителя автобуса. Требование уровня B1 было тщательно продумано и не возникло случайно. Как можно оправдать отказ от этого требования в связи с цифровизацией общения с клиентами и нехваткой рабочей силы?

Понятно, что становится все труднее найти хороших водителей автобусов, владеющих эстонским языком. Но как мы ожидаем от водителя автобуса плавное вождение (инструкторы по вождению любили говорить: «вы везете людей, а не дрова»), так ожидается, что он сможет понимать, что нужно его пассажирам, например, открыть пандус для пассажира в инвалидной коляске и, при необходимости, дать указания. Это навыки, которые цифровизация общения с клиентами в ближайшем будущем не заменит, если только автобусы не начнут водить роботы с искусственным интеллектом, свободно говорящие на всех языках мира.

Однако требование Союза автотранспортных компаний о равном обращении совершенно справедливо. Как уже упоминалось выше, языковые требования одинаковы для водителей автобусов и такси, но по какой-то причине никто не контролирует их соблюдение среди водителей приложений. Поэтому нередки ситуации, когда с водителем такси приходится общаться на русском или английском языке, что в столице Эстонской Республики в 2024 году не является нормой.

Честно говоря, иногда водители такси приложений с трудом понимают даже английский язык, не говоря уже о русском. Но все, кто не владеет эстонским языком, должны предоставлять свои услуги на своей исторической родине, если у них не было желания выучить государственный язык.

По мнению Postimees, ситуацию с владением языком в сфере обслуживания необходимо взять под контроль, и начинать нужно прямо сейчас, поскольку ситуация крайне неблагоприятная. Подходящим местом для начала является транспортный сектор.