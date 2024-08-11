CNN: новый лидер ХАМАС передал Израилю, что хочет перемирия

По словам двух собеседников CNN в Израиле, премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу готов на заключение сделки независимо от последствий для его правящей коалиции. Но израильские силовые ведомства относятся к готовности Нетаниягу скептически, учитывая сопротивление некоторых крайне правых министров в его коалиции.

Против соглашения выступает министр финансов Бецалель Смотрич, называющий его «капитуляцией». Возражения высказывал и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Один из источников CNN сказал, что «никто не знает», чего хочет Нетаниягу. Власти США тем временем «ясно дали понять» израильскому руководству, что ждут от него заключения соглашения о прекращении огня во избежание широкой региональной войны, сказал собеседник CNN.