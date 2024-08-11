Новый лидер ХАМАС Яхья Синвар, избранный после убийства предыдущего главы политбюро движения Исмаила Хании, передал через египетских и катарских посредников Израилю сообщение о том, что он хочет перемирия, пишет CNN со ссылкой на израильский источник.
CNN: новый лидер ХАМАС передал Израилю, что хочет перемирия
По словам двух собеседников CNN в Израиле, премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу готов на заключение сделки независимо от последствий для его правящей коалиции. Но израильские силовые ведомства относятся к готовности Нетаниягу скептически, учитывая сопротивление некоторых крайне правых министров в его коалиции.
Против соглашения выступает министр финансов Бецалель Смотрич, называющий его «капитуляцией». Возражения высказывал и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Один из источников CNN сказал, что «никто не знает», чего хочет Нетаниягу. Власти США тем временем «ясно дали понять» израильскому руководству, что ждут от него заключения соглашения о прекращении огня во избежание широкой региональной войны, сказал собеседник CNN.
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