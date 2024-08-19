Спасатели бьют тревогу: электроаккумуляторы и зарядки новейшей техники все чаще взрываются

Еще одно возгорание произошло в Кохтла-Ярве. На кухне одной из квартир загорелись обыкновенные старые батарейки, которые хранились в пакете в нижнем ящике кухонного шкафчика. Такие батарейки используются в телевизионных пультах и часах.

В результате химической реакции между батарейками произошло возгорание на кухне. К счастью, в этот момент хозяин находился в квартире и сразу же позвонил на номер 112.

– Старые батарейки протекают и происходит химическая реакция. А как и почему происходят взрывы и возгорания электрических зарядных устройств?

– Одна из причин заключается в том, что устройство не прошло должной сертификации, либо таковая и вовсе отсутствует. То есть, устройство было собрано непонятно где, кем и как.

Вторая причина: неправильная эксплуатация и игнорирование требований безопасности, предписанных производителем.

Самая частая причина возгораний – эксплуатация поврежденных зарядных устройств. Бывает и так, что устройство при зарядке либо сильно перегрето, либо, наоборот, очень холодное.

Все требования производителей нужно строго-настрого соблюдать. Это позволит избежать возгораний.

– Как действовать после взрыва зарядного устройства? Возможно ли такие возгорания быстро потушить?

– Возгорание литий-ионных аккумуляторов происходит внезапно. Горение – очень интенсивное, выделяется большое количество энергии и токсичного дыма.

Тушение литий-ионных аккумуляторов затруднительно, требует большого количества времени и большого объема воды. Не во всех регионах Эстонии есть достаточное количество источников с водой.