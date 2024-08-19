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Спасатели бьют тревогу: электроаккумуляторы и зарядки новейшей техники все чаще взрываются

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  • Ответственность в случае ЧП – на покупателях
  • Поврежденные зарядные устройства опасны
  • Требуйте сертификаты и инструкции

Спасателям все чаще приходится тушить пожары, вызванные возгоранием электротранспорта и электроинструментов. Почему взрываются электрические аккумуляторы?

На вопросы rus.Postimees ответил в студии руководитель звена спасательной команды Йыхви Артем Троицкий

Выдержки из беседы:

– Чем обеспокоены спасатели? 

– В последнее время участились возгорания электросамокатов, электромобилей и прочей техники, работающей на электрических аккумуляторах. Число таких вызовов значительно возросло.

– В чем причина участившихся происшествий?

– Технический прогресс не стоит на месте. Электроустройств и приборов, основанных на электроаккумуляторах, с каждым днем становится все больше.

– И у спасателей все больше вопросов к качеству электроаккумуляторов и зарядных устройств?

– Если речь идет о сертифицированном устройстве, соблюдены все стандарты качества, то никаких проблем при правильной эксплуатации возникать не должно.

Однако количество вызовов спасателей возрастает. И тут нужно проводить разницу между сертифицированными устройствами, прошедшими все проверки, и теми, что заказаны в Китае или тех регионах, где сертификация не находится на должном уровне либо ее вовсе нет.

– То есть, покупателям нужно тщательно проверять, что они заказывают в интернете?

– Именно!

Аккумуляторы и зарядки электровелосипедов, самокатов, электромобилей и различных электроприборов, не соответствующие стандартам качества, все чаще взрываются. Причиной ЧП может стать и неправильная эксплуатация техники. Вся ответственность за происшествие лежит на покупателях.

В случае происшествий вся ответственность полностью лежит на покупателях. Соблюдение требований пожаробезопасности зависит от конечного потребителя.

– С какими инцидентами вам пришлось иметь дело этим летом?

– Совсем недавно произошел пожар в конюшне Хяэдемеэсте (причиной прослужило возгорание заряжавшегося аккумулятора электровелосипеда прим. ред.), сильное возгорание в многоквартирном доме в Пярну (в подвале загорелась стоявшая на зарядке электропилаприм.ред.).

Еще одно возгорание произошло в Кохтла-Ярве. На кухне одной из квартир загорелись обыкновенные старые батарейки, которые хранились в пакете в нижнем ящике кухонного шкафчика. Такие батарейки используются в телевизионных пультах и часах. 

В результате химической реакции между батарейками произошло возгорание на кухне. К счастью, в этот момент хозяин находился в квартире и сразу же позвонил на номер 112.

– Старые батарейки протекают и происходит химическая реакция. А как и почему происходят взрывы и возгорания электрических зарядных устройств?

– Одна из причин заключается в том, что устройство не прошло должной сертификации, либо таковая и вовсе отсутствует. То есть, устройство было собрано непонятно где, кем и как.

Вторая причина: неправильная эксплуатация и игнорирование требований безопасности, предписанных производителем.

Самая частая причина возгораний – эксплуатация поврежденных зарядных устройств. Бывает и так, что устройство при зарядке либо сильно перегрето, либо, наоборот, очень холодное.

Все требования производителей нужно строго-настрого соблюдать. Это позволит избежать возгораний.

– Как действовать после взрыва зарядного устройства? Возможно ли такие возгорания быстро потушить?

– Возгорание литий-ионных аккумуляторов происходит внезапно. Горение – очень интенсивное, выделяется большое количество энергии и токсичного дыма.

Тушение литий-ионных аккумуляторов затруднительно, требует большого количества времени и большого объема воды. Не во всех регионах Эстонии есть достаточное количество источников с водой.

Если это легкий аккумулятор, не тяжелое по весу устройство, нужно попробовать своими силами изолировать его от окружающих – выкинуть или вынести из здания. Естественно, не причинив себе вреда!

Владельцам небольших самокатов мы рекомендуем иметь поблизости от зарядного устройства огнеупорное полотно, которым можно в случае пожала накрыть устройство, перекрыв доступ к нему кислорода.

При таком происшествии обязательно нужно позвонить на номер 112.

Отмечу, что с каждым днем возгораний аккумуляторов и батареек электроустройств становится все больше. И прогноз таков, что подобные ЧП будут происходить еще чаще.

– Как не допустить возгорания? Что нужно проверять при покупке чудо-техники?

– Прежде всего – сертификацию устройства. Кроме того, обязательно нужно следовать инструкциям по применению и соблюдению требований пожарной безопасности.

Ни в коем случае нельзя заряжать аккумуляторы при очень низкой или очень высокой температуре воздуха. В момент зарядки все устройства должны подключаться при комнатной температуре.

Ни в коем случае нельзя заряжать поврежденные устройства! Например, если они откуда-то упали.

– Перечислите признаки того, что что-то пошло не так при зарядке…

– Если станет заметно, что аккумулятор раздулся или сильно перегревается при зарядке, на это стоит обратить внимание! Использование такого устройства при зарядке в дальнейшем необходимо избегать.

– Налажена ли в Эстонии система утилизации аккумуляторов электромобилей и прочего электротранспорта, а также зарядных устройств различных приборов?

– Все аккумуляторы принимаются на станциях по приему опасных отходов. В интернете есть необходимая информация.

Рекомендуем узнать на сайте kuhuviia.ee, куда можно сдать старую электронику, батарейки и многое другое.

Если у кого-то есть дополнительные вопросы по сертификации аккумуляторов и электроустройств, за информацией нужно обращаться в Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA).

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: в Эстонии участились инциденты с электроаккумуляторами? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop!
Студия Postimees: в Эстонии участились инциденты с электроаккумуляторами? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! Фото: Oliver Kaur
  • Чем встревожены спасатели?
  • Что происходит с аккумуляторами электротехники?
  • Как и почему происходят взрывы и возгорания?
  • Можно ли аккумуляторы быстро потушить?
  • Как не допустить возгорания? Что нужно проверять?
  • Действуют ли в таких случаях гарантии и страховки?
  • На что нужно обращать внимание при покупке техники?
  • Налажена ли в система утилизации электроаккумуляторов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! 

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