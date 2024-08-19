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Студия Postimees: в Эстонии участились инциденты с электроаккумуляторами?

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Спасателям все чаще приходится тушить пожары, вызванные возгоранием электротранспорта и электроинструментов. Почему взрываются электрические аккумуляторы?

На вопросы rus.Postimees ответит в студии руководитель звена спасательной команды Йыхви Артем Троицкий. Следите за эфиром в в 9:00!

  • Чем встревожены спасатели?
  • Что происходит с аккумуляторами электротехники?
  • Как и почему происходят взрывы и возгорания?
  • Можно ли аккумуляторы быстро потушить?
  • Как не допустить возгорания? Что нужно проверять?
  • Действуют ли в таких случаях гарантии и страховки?
  • На что нужно обращать внимание при покупке техники?
  • Налажена ли в система утилизации электроаккумуляторов?

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