Спасателям все чаще приходится тушить пожары, вызванные возгоранием электротранспорта и электроинструментов. Почему взрываются электрические аккумуляторы?
Студия Postimees: в Эстонии участились инциденты с электроаккумуляторами?
На вопросы rus.Postimees ответит в студии руководитель звена спасательной команды Йыхви Артем Троицкий. Следите за эфиром в в 9:00!
- Чем встревожены спасатели?
- Что происходит с аккумуляторами электротехники?
- Как и почему происходят взрывы и возгорания?
- Можно ли аккумуляторы быстро потушить?
- Как не допустить возгорания? Что нужно проверять?
- Действуют ли в таких случаях гарантии и страховки?
- На что нужно обращать внимание при покупке техники?
- Налажена ли в система утилизации электроаккумуляторов?