Пн, 12.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

За минувшие сутки полицией были задержаны 33 нетрезвых водителя

rus.postimees.ee
Copy
Полицейский рейд "Дуют все". Фото иллюстративное.
Полицейский рейд "Дуют все". Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

За минувшие сутки на дорогах Эстонии полиция отстранила от вождения 33 водителя с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх