В октябре OPEC+ планирует увеличить поставки нефти, но для поддержания цен должен увеличиться и спрос. На фоне этих новостей цена на нефть марки Brent упала до самого низкого уровня за семь месяцев, пишет dv.ee.
Над нефтяным рынком нависли грозовые тучи
По данным Reuters, глобальный рост спроса на нефть должен ускориться в ближайшие месяцы, иначе рынок не сможет справиться с увеличением поставок нефти, которое OPEC+ (Организация стран-экспортеров нефти) планирует начать с октября.
Если экономический рост замедлится еще больше, это, вероятно, приведет к замедлению роста спроса на нефть. Таким образом, OPEC+ придется либо отложить планы по увеличению добычи, либо смириться с более низкими ценами.
Читайте подробнее на dv.ee.