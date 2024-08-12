Пн, 12.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Над нефтяным рынком нависли грозовые тучи

rus.postimees.ee
Copy
Топливо.
Топливо. Фото: Tairo Lutter

В октябре OPEC+ планирует увеличить поставки нефти, но для поддержания цен должен увеличиться и спрос. На фоне этих новостей цена на нефть марки Brent упала до самого низкого уровня за семь месяцев, пишет dv.ee.

По данным Reuters, глобальный рост спроса на нефть должен ускориться в ближайшие месяцы, иначе рынок не сможет справиться с увеличением поставок нефти, которое OPEC+ (Организация стран-экспортеров нефти) планирует начать с октября.

Если экономический рост замедлится еще больше, это, вероятно, приведет к замедлению роста спроса на нефть. Таким образом, OPEC+ придется либо отложить планы по увеличению добычи, либо смириться с более низкими ценами.

Читайте подробнее на dv.ee.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх