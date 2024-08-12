День знаний: обязан ли работодатель предоставить выходной на 1 сентября?

Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда:

Закон о трудовом договоре не обязывает работодателя предоставлять работнику выходной день в первый день учебы ребенка в школе. 1 сентября не является государственным праздником. Это означает, что если рабочий день сотрудника приходится на 1 сентября, он обязан находиться на рабочем месте.

Однако работник и работодатель могут договориться о том, что в этот день у работника будет выходной. Если по условиям работы сотрудник не может отсутствовать на рабочем месте весь день, можно договориться, что он будет отсутствовать на работе несколько часов, то есть только на время посещения мероприятия.

Многие работодатели ввели дополнительные льготы, такие как день здоровья, выходной в первый день учебы ребенка, или выходной день, который можно провести с ребенком. Это добровольная льгота со стороны работодателя, которая обычно оговаривается в начале трудовых отношений или указана в правилах организации труда компании. Возможно, такой порядок уже действует на вашем рабочем месте.

Может возникнуть вопрос относительно использования отпуска (по уходу за ребенком, основного, или иного отпуска). Каждый из родителей имеет право на десять дней отпуска за каждого ребенка до 14 лет. Ходатайствовать об отпуске по уходу за ребенком можно в среде самообслуживания Департамента социального страхования. Важно соблюдать сроки уведомления: если сотрудник хочет использовать от 1 до 15 календарных дней отпуска по уходу за ребенком подряд, то нужно уведомить об этом за 14 календарных дней.