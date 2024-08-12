Месяц назад Генассамблея ООН потребовала вывести войска РФ с ЗАЭС

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о технической и физической безопасности ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию. Документ поддержали 99 стран, против проголосовали 9 делегаций и 60 - воздержались, сообщалось на сайте Генассамблеи 11 июля.

В документе отдельно содержится требования к РФ срочно вывести своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал с ЗАЭС и незамедлительно вернуть станцию под полный контроль Украины.

Россию также призвали сотрудничать с МАГАТЭ пока станция не будет возвращена под полный контроль Украины, а также незамедлительно убрать все противопехотные мины, установленные по периметру территории ЗАЭС. Заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский назвал резолюцию вредной, сильно политизированной и не имеющей ничего общего с ядерной безопасностью.

ЗАЭС находится в режиме холодного останова с 2022 года

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. После начала военного вторжения России в Украину она была захвачена российскими войсками и неоднократно подвергалась атакам беспилотников и обстрелам. Москва и Киев винят в них друг друга. В МАГАТЭ не раз подчеркивали, что на ЗАЭС происходит разрушение всех столпов ядерной безопасности.

После захвата Россией Запорожская АЭС была обесточена не менее восьми раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.