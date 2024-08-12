В Эстонии продолжается стремительный рост зарплат

Зарплатные предложения для руководителей среднего звена и высококвалифицированных специалистов показали наибольший рост, достигнув в среднем 3317 евро, что на 20% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале предложения по зарплате для специалистов среднего звена и других офисных работников выросли незначительно, всего на 2%, и составили 2455 евро.

Зарплаты квалифицированных рабочих и специалистов увеличились на 8% за год и составили 2075 евро, а для работников сферы обслуживания и продаж - на 10%, достигнув 1529 евро.

Самые низкие зарплатные предложения были для подсобных работников - 1419 евро, что на 6% выше, чем год назад.

В Харьюмаа зарплатные предложения выросли на 15% за год и составили 2231 евро во втором квартале. В Тартумаа рост составил 10%, и средняя зарплата достигла 2066 евро, а в Пярнумаа рост составил 4%, со средней зарплатой 1719 евро.

«Несмотря на рост зарплатных предложений, в первой половине года количество вакансий сократилось примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, что усилило конкуренцию за рабочие места», - отметила руководитель отдела рекрутинга CVKeskus.ee Грете Адлер.

Она добавила, что в июле работодатели были активнее, чем обычно, и в некоторых крупных секторах снижение количества вакансий замедлилось или даже перешло в небольшой рост. Например, в строительной отрасли количество вакансий в июле выросло на 3% по сравнению с прошлым годом.