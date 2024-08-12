В понедельник и вторник в восточной части пролива Соэла у западного побережья Эстонии продолжается начатая на прошлой неделе военно-морская операция по разминированию морского дна.
У побережья Эстонии продолжается операция по разминированию морского дна
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, в ходе операции будут обезврежены боеприпасы, оставшиеся на дне моря после Второй мировой войны и обнаруженные в ходе операции по разминированию Open Spirit 24, проведенной весной этого года.
Нынешнюю операцию проводит и обеспечивает безопасность в районе работ водолазная группа военно-морских сил Эстонии.
Пролив Соэла - это пролив между островами Сааремаа и Хийумаа. Он соединяет пролив Вяйнамери с Балтийским морем. Ширина пролива составляет около шести километров.