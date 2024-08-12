По данным рыночных исследований, собранным Nõo Lihatööstus, в первые два месяца лета этого года эстонцы в большей степени, чем раньше, отдавали предпочтение мясу птицы, а потребление свинины снижалось.
Курятина или свинина: какое мясо жители Эстонии предпочитают в летний период?
Перевод: Павел Соболев
«Продажи продукции из мяса птицы выросли почти на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи свинины снизились почти на семь процентов», - отметил председатель cовета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.
С одной стороны, здесь играет роль cтремление к здоровому питанию, а с другой - цена.
«Сама по себе только цена не определила выбор, потому что потребитель сделал выбор в пользу здоровых групп продуктов даже там, где цена за килограмм была немного выше - например, в случае колбасок из мяса птицы для гриля, - сказал Крустюк. - Мы видим, что потребление стало меньшим, но более осознанным. Мы заранее предсказали такое развитие рынка и смогли довольно точно спланировать наш выбор летних продуктов. Однако сейчас мясная отрасль уже находится на подступах к зиме, и мы думаем, что важность свинины снова возрастет».