Курятина или свинина: какое мясо жители Эстонии предпочитают в летний период?

«Продажи продукции из мяса птицы выросли почти на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи свинины снизились почти на семь процентов», - отметил председатель cовета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.

«Сама по себе только цена не определила выбор, потому что потребитель сделал выбор в пользу здоровых групп продуктов даже там, где цена за килограмм была немного выше - например, в случае колбасок из мяса птицы для гриля, - сказал Крустюк. - Мы видим, что потребление стало меньшим, но более осознанным. Мы заранее предсказали такое развитие рынка и смогли довольно точно спланировать наш выбор летних продуктов. Однако сейчас мясная отрасль уже находится на подступах к зиме, и мы думаем, что важность свинины снова возрастет».