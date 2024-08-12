Евгений Кисин - вундеркинд. В шесть лет он начал учиться игре на фортепиано в Московской музыкальной школе имени Гнесиных в классе Анны Кантор. Его талант сразу же привлек внимание педагога, и в последующие годы Кантор посвятила себя совершенствованию таланта Кисина. Она была его единственным преподавателем по фортепиано.

В качестве концертирующего пианиста Кисин дебютировал в десятилетнем возрасте, исполнив Концерт № 20 для фортепиано ре минор Моцарта. В 12 лет Кисин уже обрел известность. Особенно ярко его талант проявился при исполнении произведений композиторов-романтиков - Фредерика Шопена и Ференца Листа.

Сейчас Кисин выступает в самых известных залах мира. Зрители могли насладиться его виртуозным исполнением, в частности, в Берлинской филармонии и всемирно известном американском Карнеги-холле. Он регулярно давал концерты в Европе, Америке и Азии, выступал практически со всеми ведущими оркестрами мира.

За свою музыкальную карьеру Кисин получил большое признание. В 2001 году он получил степень почетного доктора Манхэттенской музыкальной школы, летом 2005 года он был назван почетным членом Королевской музыкальной академии в Лондоне. Весной 2009 года Кисин стал почетным доктором Гонконгского университета.

Записи фортепианной музыки Кисина получили множество наград, таких как Edison Klassiek в Нидерландах, Diapasion d'Or и Гран-при La Nouvelle Académie du Disque во Франции. Кисин также получил признание музыкальных журналов по всему миру. Записи произведений Скрябина, Медтнера и Стравинского принесли ему премию «Грэмми» в номинации «Лучший сольный инструменталист» в 2006 году. В 2010 году Кисин был удостоен премии «Грэмми» за лучшее сольное инструментальное исполнение концертов для фортепиано с оркестром № 2 и № 3 Прокофьева.

С 2013 года Кисин является гражданином Израиля, а с 2016 года проживает в Праге.

Кисин выступит перед таллиннской публикой 15 августа в 19:00 в концертном зале «Эстония».