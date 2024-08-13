Для путешествий выходного дня не нужно много усилий, не нужно даже ездить куда-то далеко от дома. Чтобы разбавить свою будничную рутину, порой достаточно изучить то, что находится в пределах нескольких километров от Таллинна, и, например, поселок Саку - хорошее место, чтобы расширить кругозор, а возможно, и подходящее для того, чтобы найти новое место для жизни, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
Прелести жизни в поселке-спутнике: 20 минут на поезде до Таллинна, при этом максимум покоя и минимум суеты
Многие знают, что по соседству с Таллинном есть такой населенный пункт как Саку, но далеко не у многих созревает решение туда отправиться и познакомиться с этим местом. Саку находится всего в километре от Таллиннской кольцевой автодороги и соединен с эстонской столицей как автобусным, так и весьма частым железнодорожным сообщением, расположившись на линии Вильяндиского направления.
Когда-то здесь проходила узкоколейная железная дорога и даже здание типового вокзала с тех времен сохранилось, однако сегодня вокзал стал жилым домом, а вдоль насыпи бывшей узкоколейки расположилась удобная велопешеходная дорожка, соединяющая вокзал с новым жилым районом. Более того, до Саку вполне спокойно можно доехать в рамках велосипедной прогулки, ведь от Нымме до Саку ведет превосходная велодорожка, которая, на самом деле, еще больше упрощает связь поселка с Таллинном.
Благодаря столь превосходной связанности с Таллинном, человек, живущий в Саку, может чувствовать себя так, будто живет на окраине эстонской столицы, получая при этом такие преимущества, как отсутствие шумных соседей, чистый природный воздух, множество вариантов занятия спортом и другие прелести загородной жизни. Именно за тихой и спокойной обстановкой в Саку в 2021 году переехал травел-блогер Руслан Нафрамица, автор популярного YouTube-канала JuliusRou, по словам которого преимущества связанности и доступности сыграли немаловажную роль при его переезде из Таллинна в Саку.
Из Ласнамяэ до центра Таллинна добираться дольше
«Любые поселки, которые находятся вдоль кольцевой автодороги вокруг Таллинна, они практически все связаны со столицей железной дорогой. К примеру, мне из Саку было 19 минут экспрессом до Балтийского вокзала, до Старого города, до сердца столицы. Или 24 минуты обычным поездом. Я из пригорода к центру столицы добирался быстрее, чем любые мои друзья, которые ехали машиной откуда-нибудь из Ласнамяэ. Таким образом, зачем мне жить в городе, если за городом я получаю спокойное проживание, малое количество соседей, лужайку, чистый воздух, рядом - речку, и в то же время 20 минут на поезде - и я в столице», - рассказывает Руслан.
Благодаря подобным условиям жизни, в Саку стремительными темпами развивается сектор недвижимости. Население поселка всего за три года увеличилось на 400 человек, для которых, например, на окраине поселка и был выстроен новый жилой район с современной качественной застройкой, новой поликлиникой неподалеку и большой детской площадкой. Жизнь в тихом поселке отлично может подходить для семей с детьми, для которых в Саку есть множество детских садов, а также гимназия, которой в поселке принадлежит несколько зданий.
Современная образовательная среда
Но из-за растущего числа жителей Сакуская гимназия даже при наличии трех зданий в своем составе уже не справляется с наплывом новых учеников, из-за чего в поселке строится совершенно новая школа, которая подарит ученикам средних классов совершенно новый подход к образованию, ведь все предыдущие здания гимназии были построены в советское время, и лишь средняя школа проходила широкую модернизацию после восстановления независимости Эстонии.
Чтобы решить все проблемы разом, в Саку строят не просто новое учебное здание, где будут учиться ученики основной школы, но и с нуля создается вся прилегающая инфраструктура к школе: дороги, перекрестки, пешеходные переходы, автобусные остановки и полностью новый спортивный комплекс. Современная образовательная среда очень важна для подрастающего поколения. Современные условия учебы положительным образом влияют на успеваемость, что доказывают многочисленные исследования.
Ребенок с намного более высокой вероятностью будет любить учиться, если он это будет делать в современной школе, а не в старой советской, а также по современным образовательным программам. Так что просто не может не восхищать то, с какой скрупулезностью Эстония подходит к таким вопросам.
Центр пивной культуры
В то же время Саку является поселком с богатой историей, которая началась с основания рыцарской мызы, первое упоминание которой в письменных источниках датируется концом XV века. Как это часто бывало, семейства, владевшие мызой, постоянно менялись, пока немецкая дворянская фамилия фон Ребиндер не обосновалась в поместье Саку.
Представитель этого рода Карл Фридрих фон Ребиндер в 1815 году построил главное здание мызы, которое сохранилось до наших дней и которое по праву можно назвать одним из красивейших в Эстонии. Также именно он основал в Саку пивоварню, ставшую позднее крупнейшим производителем пива в Эстонии. При въезде в поселок уже много лет стоит знак «Саку, столица эстонской пивной культуры», и предприятие старается развивать данный бренд.
В начале 1920-х годов в Эстонии было девять пивоваренных заводов, но вскоре Саку стал монополистом производства пива в Северной Эстонии, потеснив конкурентов. Южная Эстония была завоевана другим пивоваренным заводом - A. Le Coq, и с тех пор между этими двумя компаниями ведется соперничество, можно сказать, символическое противостояние - юга против севера.
Бурное развитие Саку привело к закрытию в 1911 году последней пивоварни в Таллинне Revalia и с тех пор в черте Таллинне не было больше пивоваренного производства. Каких-то серьезных проблем у пивоварни в Саку в XX веке не было, наоборот, завод был успешен и даже смог пережить сухой закон Горбачева в конце советской эпохи, а сегодня, будучи принадлежащим датскому гиганту Carlsberg, он является крупнейшим пивоваренным заводом в Эстонии, продукцию которого можно найти практически по всей Европе. При заводе есть музей, но чтобы его посетить, нужно бронировать время; также есть большой паб, где можно попробовать местное крафтовое пиво.
Бывшая потемкинская деревня
Также Саку известен - хоть и не в такой широкой степени - тем, что в период советской оккупации поселок стал своего рода потемкинской деревней, поскольку здесь строилась недвижимость более качественного образца, чем во всем остальном Советском Союзе. Связано это было с тем, что в Саку был основан Институт земледелия и мелиорации. Это был довольно крупный исследовательский центр, куда входили кафедры исследования почв, мелиорации, пастбищ, механизации и защиты растений, центральная лаборатория химии и микробиологии.
Тут занимались выращиванием семян, селекцией растений, разрабатывали методы улучшения качества почвы, разрабатывали сельскохозяйственные планы для других регионов СССР. Для наглядности, в Саку был построен выставочный центр, который был вдохновлен финской архитектурой и который стал настолько неотъемлемой частью поселка, что когда туда решили перенести волостную управу, здание, пострадавшее от пожара и вандалов, снесли и построили заново практически точно такое же, сохранив его узнаваемый образ.
Для такого, с позволения сказать, наукограда строилось и соответствующее жилье, например таунхаусы, которые в советское время вообще были какой-то диковиной. Даже сейчас они являются вполне неплохим выбором для места жизни, поскольку, во-первых, они неплохо сочетают в себе жизнь частного и многоквартирного дома, а во-вторых, их можно приобрести по вполне неплохой цене. Руслан жил как раз в таком таунхаусе, и, по его словам, он остался доволен соотношением цены и качества жизни здесь.
«По площади моя часть дома была как обычная трешка в Таллинне. И примерно столько же по площади я имел территорий в виде газона, сада, и плюс отдельно парковка. И по цене это стоило как обычная трехкомнатная квартира в Таллинне, потому что когда я переезжал, это было постпандемийное время, цены на аренду очень хорошо просели, особенно никто не хотел ехать куда-то в пригород жить, если можно было снять по дешевке квартиры в Таллинне.
И я получил очень приятное предложение, и с радостью переехал. Из плюсов то, что этот дом - это не была чья-то собственность, я не снимал это у человека. Я снимал у фирмы. Это, во-первых, проще, никто не приходит, не проверяет, не заглядывает, то есть фирма - это кто-то такой для тебя обезличенный. И это, несомненно, проще, потому что тебе не нужно обслуживать дом. Тут фирма, все включено в общий платеж, ты платишь не временем, ты платишь деньгами, и все обслуживают. Но я, допустим, любил в саду заниматься сам и газон стричь сам. Почему нет, если тебе это доставляет удовольствие?» - отвечает Руслан на вопрос о причинах выбора дома в Саку.
Саку и сейчас является научным сельскохозяйственным центром. На месте бывшего института сегодня работает новое учебное заведение, название которого можно перевести с эстонского как Научный центр сельской жизни, который, по большому счету, и является наследником института, с 1998 года занимаясь выведением и исследованиями различных сортов растений, почвоведением, агрохимией, экологическим мониторингом, защитой растений и социоэкономическими исследованиями.
Саку - очень тихий и спокойный поселок, и именно за этими качествами сюда приезжают люди. В то же время здесь для людей нет каких-то серьезных ограничений в возможностях. Можно сходить в пиццерию, позаниматься спортом или построить совершенно новую церковь.
Новая церковь
В Саку есть церкви нескольких протестантских конфессий, но у лютеран, представителей одной из самых популярных религий в Эстонии, ее долгое время не было. В то время как церкви были обычным явлением во многих приходах Эстонии, Саку был исключением, ведь своей лютеранской церкви исторически здесь не было еще со времен основания мызы, из-за чего Саку иногда называли языческим поселком.
Но все изменилось, когда было основано лютеранское общество святого Фомы, или же Тоомаса на эстонский манер, которое при помощи обычных пожертвований добилось строительства первой полноценной церкви в Саку в 2020 году. Новые церкви у лютеран обычно минималистичные, и в то же время эстетичные с архитектурной точки зрения. Вот и церковь в Саку просторная, светлая и легкая внутри и снаружи.
Саку нельзя назвать моногородом, поскольку, во-первых, это не город, а во-вторых, экономика здесь не крутится вокруг пивного завода. Люди, которые живут здесь, работают в самых разных сферах, и все, что их объединяет, это жизнь здесь. Это поселок-спутник, и его экономика завязана на Таллинне. Очень многие жители Саку работают в столице, и благодаря превосходной связанности поселка со столицей без проблем ездят в Таллинн и обратно на поезде или на своей личной машине.
В то же время тут нет городской суеты, лишнего шума, и если у вас уже есть своя семья, поселки вокруг Таллинна могут стать идеальным местом для того, чтобы растить тут детей. В Саку есть огромный частный сектор. По большей части, поселок состоит именно из него, свой личный дом близ эстонской столицы - это хорошее вложение, которое вполне может себя окупить спустя годы.