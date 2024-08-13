Прелести жизни в поселке-спутнике: 20 минут на поезде до Таллинна, при этом максимум покоя и минимум суеты

И я получил очень приятное предложение, и с радостью переехал. Из плюсов то, что этот дом - это не была чья-то собственность, я не снимал это у человека. Я снимал у фирмы. Это, во-первых, проще, никто не приходит, не проверяет, не заглядывает, то есть фирма - это кто-то такой для тебя обезличенный. И это, несомненно, проще, потому что тебе не нужно обслуживать дом. Тут фирма, все включено в общий платеж, ты платишь не временем, ты платишь деньгами, и все обслуживают. Но я, допустим, любил в саду заниматься сам и газон стричь сам. Почему нет, если тебе это доставляет удовольствие?» - отвечает Руслан на вопрос о причинах выбора дома в Саку.