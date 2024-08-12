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Закупку Эстонией оружия для Молдовы требует не допустить объявленный в розыск оппозиционер

Иван Скрябин
, журналист
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Бронетранспортер на параде на площади Свободы 24 февраля 2023 года, Таллинн, Эстония.
Бронетранспортер на параде на площади Свободы 24 февраля 2023 года, Таллинн, Эстония. Фото: Ajakiri Kaitse Kodu! / Scanpix

Лидер недопущенного до выборов в Молдове блока партий «Победа», пророссийский политик Илан Шор, заявил, что власти республики закупают военную технику через Эстонию.

«Когда кажется, что падать ниже уже некуда, режим Санду снова удивляет. Эстония закупит для Молдовы бронетехнику и военное оборудование на 120 миллионов евро. Покупку профинансируют за счет Европейского фонда мира», - написал Илан Шор в своем Telegram-канале, публикуя ссылку на соответствующий тендер.

При этом известный оппонент действующего президента Молдовы Майи Санду позволил себе выпад в сторону Эстонии.

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