Закупку Эстонией оружия для Молдовы требует не допустить объявленный в розыск оппозиционер

«Когда кажется, что падать ниже уже некуда, режим Санду снова удивляет. Эстония закупит для Молдовы бронетехнику и военное оборудование на 120 миллионов евро. Покупку профинансируют за счет Европейского фонда мира», - написал Илан Шор в своем Telegram-канале, публикуя ссылку на соответствующий тендер.