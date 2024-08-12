ФОТО Государство выставило на продажу летнюю усадьбу, которая рассматривалась в качестве резиденции президента

Перевод: Валерия Ермакова

Период аукциона составляет шесть недель, в течение которых потенциальные покупатели могут ознакомиться с недвижимостью, условиями продажи и принять участие в электронном аукционе. Предложения подаются на платформе riigimaaoksjon.ee, а окончание аукциона назначено на 26 сентября в 14:00.

Усадебный комплекс, находящийся под охраной культурного наследия, расположен на улице Вабаыхумуузеуми, на живописном приморском участке площадью около 3,6 гектара, окруженном лесом.

Изначально комплекс включал четыре жилых дома с хозяйственными постройками, от подвала до прачечной. Сейчас на участке находятся несколько зданий, включая роскошную дачу Эгона Коха, дом Дахейма и дом садовника Яуло.

В состав комплекса также входят: фундамент дачи Эгберта Коха, гараж для Mercedes Эгона Коха, домик сторожа, подвал Дахейма, фундамент прачечной, ледник, фундамент старого здания усадьбы, водокачка, техническое здание.

Дачу Эгона Коха, деревянное одноэтажное здание с мансардным этажом и подвалом, спроектировал Отто Шотт в 1905 году.

Летняя усадьба «Либерти» впервые отмечена на карте 1783 года. В XIX веке усадьба принадлежала семье Кохов, а позже на ее территории располагался пионерский лагерь. В 2014 году усадьба была передана RKAS с намерением создать там президентскую резиденцию, однако от этого плана позже отказались.