МНЕНИЕ В России создается новая элита

Элита или новый средний класс

Журналисты британской газеты The Telegraph назвали путинскую «новую элиту», куда более скромную, новым средним классом России. Это довольно точное определение. Российский средний класс традиционно был более чем просто богатым, способным позволить себе гедонистический образ жизни, недоступный обычному человеку, обеспечивать своим детям хорошее образование и много путешествовать за границу.

Этот средний класс традиционно концентрировался в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также региональные центры. Сейчас в России возникла очень интересная ситуация, когда множество людей, живущих в тех местах, которые в России называют периферией, в одночасье разбогатели. Это военнослужащие, получающие баснословные зарплаты и льготы за участие в боевых действиях в Украине, или члены их семей, получающие столь же баснословные компенсации за смерть отца или сына, погибших в Украине.

В любом случае, наблюдается экономическое возрождение российской периферии: строятся новые дома, покупаются крутые автомобили, открываются магазины по продаже модной одежды, дорогой бытовой техники и электроники. Все больше и больше людей, которые два года назад едва сводили концы с концами, теперь могут позволить себе тот уровень жизни, о котором они мечтали годами.

Чем обращает на себя внимание новый средний класс, так это то, что его формируют не самые образованные люди, которые в основном так или иначе травмированы продолжающейся украинско-российской войной. Потерявшие своих близких члены их семей – это одно, но в России растет количество преступлений и актов насилия, совершаемых бывшими и действующими военнослужащими, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством.

Поскольку в России существование этого расстройства не признается, реабилитация таким людям не предусмотрена.

Список преступлений – изнасилований, грабежей, убийств и избиений – совершенных российскими военными и ветеранами «специальной военной операций», длинный и продолжает расширяться. Что еще хуже, такие преступления по возможности скрываются.

Будет интересно понаблюдать, что же произойдет на самом деле, если в соответствии с планом Путина эта группа окажется во главе экономики, образования и органов власти. Нам остается только надеяться, что Путин добьется своего, потому что все это ввергнет Россию как минимум в умеренный хаос.