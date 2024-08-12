Отношения с деньгами иногда могут быть столь же токсичными, как и отношения с человеком. Токсичные финансовые привычки вызывают стресс и экономическую нестабильность, а избавиться от них сложно. Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен указала на пять наиболее распространенных токсичных привычек и посоветовала, как установить с деньгами здоровые отношения.
Токсичны ли ваши отношения с деньгами? Финансовый эксперт рассказывает о пяти самых вредных финансовых привычках
Жизнь не по средствам
Одна из самых распространенных токсичных финансовых привычек - тратить больше, чем позволяют доходы. По словам Марины Хакиайнен, причины этого могут быть разными: отсутствие ежемесячного бюджета, игнорирование его соблюдения или слабая дисциплина. На перерасход также влияет целый ряд внешних факторов.
«Обычно мы тратим больше, поскольку не хотим отставать от социальных норм и стремимся поддерживать определенный образ жизни. С появлением социальных сетей это давление, несомненно, усилилось. В сетях принято делиться положительными моментами своей жизни, в том числе дорогими путешествиями и особенными покупками», - объяснила Хакиайнен, добавив, что контент в социальных сетях друзей и инфлюенсеров влияет на наши подсознательные выборы. «Если у человека нет ежемесячного бюджета или дисциплины для его соблюдения, влияние таких внешних факторов на расходы будет более ощутимым», - сказала Хакиайнен.
Чтобы решить эту проблему, она рекомендует создать обзор своих доходов, расходов и сумм, идущих на сбережения: «Для начала нужно отследить свои расходы, чтобы увидеть, куда именно уходят деньги. Затем можно составить соответствующий своим потребностям ежемесячный бюджет и выбрать, на чем экономить. Однако, если сразу составить слишком строгий бюджет, вероятно, человек не сможет его придерживаться и порочный круг продолжится. Начинать стоит с небольших шагов». По ее словам, при составлении и соблюдении бюджета помочь могут различные приложения, повышающие эффективность всего процесса.
Эмоциональные траты
Многим шопинг приносит положительные эмоции. Будь то новая одежда или ужин в ресторане, многие люди используют шопинг для борьбы со стрессом, грустью, скукой, а также, чтобы выразить положительные эмоции. Это создает риск траты значительных сумм денег на ненужные вещи.
«Если иногда баловать или утешать себя покупкой, ничего страшного не случится. Тем не менее важно осознанно следить за своим поведением, чтобы такие покупки не стали токсичной привычкой. Стоит углубиться в свои чувства, научиться лучше распознавать факторы, вызывающие подобное поведение, и находить более здоровые способы справляться с эмоциями: поговорить о них с специалистами области психического здоровья и финансов, поискать поддержки у друзей и родственников, заняться спортом или хобби», - добавила Хакиайнен.
По словам Хакиайнен, также помогает сознательное откладывание покупки: «Через несколько дней может оказаться, что желаемая вещь на самом деле и не была нужна. Также перед покупкой стоит задать себе несколько непростых вопросов. Нужна ли мне вещь или я просто хочу ее? С чем мне носить новый наряд? Куда мне поставлю новую вещь дома?»
Слабые или вообще отсутствующие привычки сбережения
Мы никогда не знаем, что может случиться в жизни, поэтому важно, чтобы у каждого был финансовый буфер на случай болезни или перерыва в карьере, покрывающий расходы как минимум на шесть месяцев. «Это достаточно долгий период, чтобы человек мог спокойно искать новые источники дохода», - отметила Хакиайнен.
«При отсутствии дисциплины и привычки экономить может быть сложно. Также ошибочно полагать, что вам нужен большой доход, чтобы начать откладывать средства. Важнее не сумма, а привычка экономии и ежемесячное выделение на это определенной части бюджета - пусть даже в начале это будут пять, десять или тридцать евро. По мере улучшения финансового положения, сумму можно увеличить, - сказала Марина Хакиайнен. - Также помогает постоянное платежное поручение, чтобы при поступлении зарплаты на банковский счет предусмотренная сумма сразу переводилась, например, на накопительный счет».
Безответственное кредитование
Эта токсичная привычка связана с жизнью не по средствам. Вместо того чтобы следить за своими финансами, некоторые предпочитают использовать кредитную карту и брать потребительские кредиты, а потом возвращать сумму с высокими процентами.
По словам Хакиайнен, потребительские кредиты могут подойти тем, кто хочет купить что-то большое или разделить ежемесячные расходы на меньшие части, особенно при наличии беспроцентных предложений в рамках различных кампаний. «Проблема возникает, когда кредитование становится привычным способом решать финансовые проблемы. Хотя о сознательном и ответственном заимствовании говорится много, к сожалению, все еще есть люди, которые выбирают кажущееся простым решение, вместо того чтобы действительно привести свои финансы в порядок», - отметила она.
Простаивающие без дела сбережения
Некоторые держат свои сбережения на расчетных счетах, где они не приносят процентов и теряют стоимость из-за инфляции. «Часто это связано просто с неосведомленностью. Впрочем, с учетом наличия в Эстонии сильного инвесторского сообщества, по сравнению с прошлым ситуация улучшилась. Инвестиционных возможностей много, и каждый может найти для себя подходящую - будь то сберегательный счет, депозит или что-то еще», - сказала Хакиайнен.
По словам Хакиайнен, для преодоления токсичных финансовых привычек необходимы готовность к переменам и дисциплина. «Изменения не происходят мгновенно, но, если человек последовательно отслеживает свои расходы и экономит, стресс уменьшается, а финансовая стабильность растет», - заверила Хакиайнен.