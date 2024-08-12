Токсичны ли ваши отношения с деньгами? Финансовый эксперт рассказывает о пяти самых вредных финансовых привычках

«При отсутствии дисциплины и привычки экономить может быть сложно. Также ошибочно полагать, что вам нужен большой доход, чтобы начать откладывать средства. Важнее не сумма, а привычка экономии и ежемесячное выделение на это определенной части бюджета - пусть даже в начале это будут пять, десять или тридцать евро. По мере улучшения финансового положения, сумму можно увеличить, - сказала Марина Хакиайнен. - Также помогает постоянное платежное поручение, чтобы при поступлении зарплаты на банковский счет предусмотренная сумма сразу переводилась, например, на накопительный счет».

Безответственное кредитование

Эта токсичная привычка связана с жизнью не по средствам. Вместо того чтобы следить за своими финансами, некоторые предпочитают использовать кредитную карту и брать потребительские кредиты, а потом возвращать сумму с высокими процентами.

По словам Хакиайнен, потребительские кредиты могут подойти тем, кто хочет купить что-то большое или разделить ежемесячные расходы на меньшие части, особенно при наличии беспроцентных предложений в рамках различных кампаний. «Проблема возникает, когда кредитование становится привычным способом решать финансовые проблемы. Хотя о сознательном и ответственном заимствовании говорится много, к сожалению, все еще есть люди, которые выбирают кажущееся простым решение, вместо того чтобы действительно привести свои финансы в порядок», - отметила она.

Простаивающие без дела сбережения

Некоторые держат свои сбережения на расчетных счетах, где они не приносят процентов и теряют стоимость из-за инфляции. «Часто это связано просто с неосведомленностью. Впрочем, с учетом наличия в Эстонии сильного инвесторского сообщества, по сравнению с прошлым ситуация улучшилась. Инвестиционных возможностей много, и каждый может найти для себя подходящую - будь то сберегательный счет, депозит или что-то еще», - сказала Хакиайнен.

По словам Хакиайнен, для преодоления токсичных финансовых привычек необходимы готовность к переменам и дисциплина. «Изменения не происходят мгновенно, но, если человек последовательно отслеживает свои расходы и экономит, стресс уменьшается, а финансовая стабильность растет», - заверила Хакиайнен.