Дверь посольства Литвы в Москве, расположенного в Борисоглебском переулке в районе Арбата, облили красной краской, а на табличке на входе оставили отпечатки ладоней, пишет «Медуза».
ВИДЕО ⟩ Посольство Литвы в Москве облили красной краской – на табличке при входе оставили отпечатки ладоней
Видео с облитым краской входом в посольство опубликовал журналист Александр Плющев, которому его прислала подписчица. Рядом с посольством стоит ведро с краской.
Похожее видео (с другого ракурса) также опубликовало агентство ТАСС.
Кто автор акции - неизвестно. Никаких сообщений у посольства не оставлено.
Вход в посольство Литвы в россии облили красной краской. pic.twitter.com/XVSYOGXD0l— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 12, 2024