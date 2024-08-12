ВИДЕО Посольство Литвы в Москве облили красной краской – на табличке при входе оставили отпечатки ладоней

Акция протеста перед посольством Литвы в Москве. Фото иллюстративное.

Дверь посольства Литвы в Москве, расположенного в Борисоглебском переулке в районе Арбата, облили красной краской, а на табличке на входе оставили отпечатки ладоней, пишет «Медуза».