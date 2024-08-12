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ВИДЕО Посольство Литвы в Москве облили красной краской – на табличке при входе оставили отпечатки ладоней

Meduza.io
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Акция протеста перед посольством Литвы в Москве. Фото иллюстративное.
Акция протеста перед посольством Литвы в Москве. Фото иллюстративное. Фото: Maxim Shipenkov

Дверь посольства Литвы в Москве, расположенного в Борисоглебском переулке в районе Арбата, облили красной краской, а на табличке на входе оставили отпечатки ладоней, пишет «Медуза».

Видео с облитым краской входом в посольство опубликовал журналист Александр Плющев, которому его прислала подписчица. Рядом с посольством стоит ведро с краской.

Похожее видео (с другого ракурса) также опубликовало агентство ТАСС.

Кто автор акции - неизвестно. Никаких сообщений у посольства не оставлено.

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