На этой неделе таллиннцы снова могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

С 12 по 18 августа Таллиннский центр обработки отходов проводит кампанию, в рамках которой жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритный мусор на всех четырех таллиннских станциях по приему отходов.

Несмотря на то что вывоз крупногабаритных отходов можно заказать и у фирмы, с которой заключен договор о вывозе мусора, в течение недели, с 12 по 18 августа, зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритный мусор на всех таллиннских станциях по приему отходов. Станции находятся в Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа теэ, 8) и на Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5).

Важно знать, что во время кампании каждый житель может бесплатно сдать до 3 м3 крупногабаритных отходов, то есть отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля.

Кампания ориентирована на жителей Таллинна, поэтому необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ (ID-карту или водительские права). Кампания не распространяется на юридических лиц, в т. ч. квартирные товарищества.

По словам вице-мэра Маргот Роозе, кампании по вывозу крупногабаритного мусора помогают повысить интерес к сортировке отходов и сохранять чистоту окружающей среды.