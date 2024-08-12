«Мопед – это велосипед:» водитель решил оспорить штраф, выписанный в центре Таллинна

В штрафах за неправильную парковку нет ничего удивительного. Но иногда принятое контролером решение может показаться несправедливым или неправильным. Нередко добиваться правды приходится при активном участии Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Но в этом случае вы должны быть на сто процентов уверены, что правда на вашей стороне.