В штрафах за неправильную парковку нет ничего удивительного. Но иногда принятое контролером решение может показаться несправедливым или неправильным. Нередко добиваться правды приходится при активном участии Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Но в этом случае вы должны быть на сто процентов уверены, что правда на вашей стороне.
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«Мопед – это велосипед:» водитель решил оспорить штраф, выписанный в центре Таллинна
В начале мая житель Таллинна припарковал свой мопед во внутреннем дворике по адресу Пярнуское шоссе, 18 и отправился по делам. Когда он вернулся к своему железному коню, то обнаружил штрафную квитанцию на 55 евро, выписанную фирмой Europark. Как оказалось, в вину водителю вменялось отсутствие разрешения на парковку.