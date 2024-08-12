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В центре Таллинна автомобиль провалился в яму

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На фото изображен автомобиль, провалившийся в яму на улице в Пярну в 2009 году.
На фото изображен автомобиль, провалившийся в яму на улице в Пярну в 2009 году. Фото: Ants Liigus

В ночь на воскресенье на улице Койду в центре Таллинна, во время сильного дождя, легковой автомобиль провалился в яму на дороге.

Центр тревоги в 0:32 получил сообщение, что на улице Койду легковой автомобиль заехал на дорогу, где велись строительные работы, и передняя часть машины провалилась сквозь щебень. Предполагается, что сильные дожди размыли грунт под щебнем, и автомобиль провалился.

Водитель самостоятельно выбрался из машины, а спасатели вытащили автомобиль на более прочное основание, сообщила Пыхьяская префектура.

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