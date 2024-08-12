В ночь на воскресенье на улице Койду в центре Таллинна, во время сильного дождя, легковой автомобиль провалился в яму на дороге.
В центре Таллинна автомобиль провалился в яму
Центр тревоги в 0:32 получил сообщение, что на улице Койду легковой автомобиль заехал на дорогу, где велись строительные работы, и передняя часть машины провалилась сквозь щебень. Предполагается, что сильные дожди размыли грунт под щебнем, и автомобиль провалился.
Водитель самостоятельно выбрался из машины, а спасатели вытащили автомобиль на более прочное основание, сообщила Пыхьяская префектура.