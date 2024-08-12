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РАЙНЕР САКС В Курской области РФ нет российских танков

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • При нынешнем соотношении сил российская армия точно не сможет осуществлять крупные контратаки
  • Паника по поводу необходимости эвакуации наблюдается также в Белгороде и даже в Брянской области
  • Лукашенко стал одержим идеей, что российская политическая система может вот-вот рухнуть

Украинское партизанское движение «Атеш» зафиксировало отход подразделения морской пехоты с направления Покровск на территории Донбасса. Пехотинцам якобы было приказано двигаться под Курск, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Покровск является приоритетным направлением для командования российской армии при ведении наступления, и отвод войск с этого направления означает очень серьезную обеспокоенность ситуацией в Курске. Пока не замечено, чтобы российская армия смогла перебросить под Курск очень хорошо вооруженные части с более тяжелой броней. Большинство из направленных туда сил - это подразделения легкой пехоты.

Украинская армия также уничтожила несколько танков, двигавшихся в этот регион. При таком сочетании сил российская армия точно не сможет провести крупные контратаки и отвоевать территорию. Похоже, потребуются недели, чтобы собрать более приличную группировку сил. Остается удивительным, что столь близко к направлению наступления на Харьков российские армейские части практически полностью отсутствовали. Однако, судя по тому, что писали в СМИ, нападение на Харьков должно было быть масштабным и важным.

Официально сдерживать украинское наступление должна ФСБ

Поскольку Россия начала «антитеррористическую операцию» в Курской области, по российскому законодательству за всю кампанию продолжает отвечать ФСБ. Если бы такой план действительно был реализован, это означало бы довольно быструю катастрофу для России. Поэтому можно предположить, что военная часть операции по-прежнему находится в ведении Генерального штаба российской армии, но условия для большого хаоса в любом случае созданы.

Вчера украинские силы начали новое давление на российские подразделения в Курской области. Появились и первые сообщения о захвате новых населенных пунктов, но пока неизвестно, является ли это паникой российских блогеров или действительно уже более перманентным успехом украинских сил. Украинские войска вторглись на российскую границу в нескольких других местах небольшими группами, но похоже, что эти атаки в основном направлены на то, чтобы отвлечь российское командование и не дать ему получить реалистичное представление о ситуации.

Официальные распространители пропаганды российского военного командования демонстрировали под видом операций российских войск под Курском кадры, заимствованные с других участков фронта, что неоднократно было публично доказано. Кроме того, они пытаются показать прогресс украинских сил как более скромный, чем на самом деле. Это тоже понятно, ведь среди населения Курской области до сих пор сохраняется паника.

По мере увеличения потока беженцев в другие регионы России сообщения об успехах украинских сил будут беспрепятственно распространяться. Паника по поводу отъезда наблюдается также в Белгороде и, в меньшей степени, в Брянской области.

Разговоры вокруг Курской АЭС

Россия организовала пожар на Запорожской АЭС. Что именно там произошло, пока не ясно, но это определенно акция, направленная в первую очередь на СМИ. Как всегда, россияне хотят добиться нескольких целей - дезориентировать руководство Украины, а также напугать союзников Украины.

Самое насущное желание российского руководства - отговорить украинское руководство от захвата Курской АЭС. В средствах массовой информации распространились относительно упрощенные предположения о том, что контроль над Курской АЭС позволит Украине лучше оказывать давление на российское руководство, побуждая его к переговорам. Для российского руководства потеря АЭС скорее означала бы внутриполитическую катастрофу, поскольку в современной российской мифологии противник не должен был бы достичь такого успеха даже теоретически.

Для Украины захват Курской АЭС принес бы свою долю проблем во внешней политике, но и потребовал бы очень больших ресурсов для управления этим объектом. Поэтому маловероятно, чтобы Украина всерьез попыталась потратить жизни своих солдат на такую ​​операцию.

Лукашенко почти в истерике

Белорусский лидер Александр Лукашенко продолжил переброску своих войск в приграничные районы Украины. Его действия и риторика создают впечатление, что он на самом действительно одержим идеей, что российская политическая система может скоро рухнуть. Лидер Беларуси не готов воевать с Украиной и вводить свои войска на территорию Украины, но он старается всеми силами поддержать Россию. В будущем мы обязательно услышим его речи о том, как он спас Россию.

Вчера вечером и сегодня утром ПВО Украины уничтожила 53 иранских беспилотника из 57, запущенных с территории России. Сложнее обстоит дело с северокорейскими баллистическими ракетами, используемыми Россией. Вчера одна из них упал на дом в Киевской области, в результате чего погибли два человека. Остается неясным, была ли это ракета сбита силами ПВО Украины или же ракета упала сама, не долетев до цели. Всего российская армия выпустила четыре таких ракеты, но места приземления остальных трех в публичных отчетах не упоминаются.

Положение на поле боя

Число атак российской армии остается примерно на четверть более низким, чем до операции в Курской области. Активность ВВС несколько снизилась после последних атак на российские аэродромы, но резкого спада не произошло.

На Харьковском направлении российская армия провела отдельные наступательные мероприятия, которые не смогли изменить ситуацию. Активность российской армии в этом регионе существенно снизилась.

В районе Купянска активность российских частей была низкой и изменений нет. Активное наступление продолжается в направлении города Лиман, и есть сообщения о незначительном продвижении российских частей, но даже если они и правдивы, это не сильно изменит ситуацию. В районе Северска продолжаются позиционные бои.

В районе Бахмута российские части попытались начать более активное наступление на Часов Яр, но безрезультатно. Количество атак российских войск в направлении Торецка уменьшилось и успеха нет.

На направлении Покровска российскому командованию удалось сохранить интенсивность наступления на прежнем уровне. Похоже, что силам агрессора вчера также удалось продвинуть свои позиции в некоторых точках. Попыток атак к западу и юго-западу от Донецка было немного, а линия фронта находится на прежнем месте.

На Южном фронте продолжаются разведывательные бои, которые инициируются и украинцами. Отдельные удары также были осуществлены по украинским позициям на восточном берегу Днепра.

Маркус Фабер, председатель комитета национальной обороны Бундестага немецкого парламента, отметил, что успешная операция украинской армии открывает хорошие возможности для переговоров с преемником российского президента. Вывод Фабера заключается в том, что, поскольку украинские силы действуют лучше, чем ожидалось, это признак того, что нынешний российский президент больше не полностью контролирует ситуацию. Это острый и внимательный взгляд политика.

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