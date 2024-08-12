РАЙНЕР САКС В Курской области РФ нет российских танков

Перевод: Павел Соболев

Покровск является приоритетным направлением для командования российской армии при ведении наступления, и отвод войск с этого направления означает очень серьезную обеспокоенность ситуацией в Курске. Пока не замечено, чтобы российская армия смогла перебросить под Курск очень хорошо вооруженные части с более тяжелой броней. Большинство из направленных туда сил - это подразделения легкой пехоты.

Украинская армия также уничтожила несколько танков, двигавшихся в этот регион. При таком сочетании сил российская армия точно не сможет провести крупные контратаки и отвоевать территорию. Похоже, потребуются недели, чтобы собрать более приличную группировку сил. Остается удивительным, что столь близко к направлению наступления на Харьков российские армейские части практически полностью отсутствовали. Однако, судя по тому, что писали в СМИ, нападение на Харьков должно было быть масштабным и важным.

Официально сдерживать украинское наступление должна ФСБ

Поскольку Россия начала «антитеррористическую операцию» в Курской области, по российскому законодательству за всю кампанию продолжает отвечать ФСБ. Если бы такой план действительно был реализован, это означало бы довольно быструю катастрофу для России. Поэтому можно предположить, что военная часть операции по-прежнему находится в ведении Генерального штаба российской армии, но условия для большого хаоса в любом случае созданы.