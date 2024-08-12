РАЙНЕР САКС В Курской области РФ нет российских танков

Официальные распространители пропаганды российского военного командования демонстрировали под видом операций российских войск под Курском кадры, заимствованные с других участков фронта, что неоднократно было публично доказано. Кроме того, они пытаются показать прогресс украинских сил как более скромный, чем на самом деле. Это тоже понятно, ведь среди населения Курской области до сих пор сохраняется паника.
По мере увеличения потока беженцев в другие регионы России сообщения об успехах украинских сил будут беспрепятственно распространяться. Паника по поводу отъезда наблюдается также в Белгороде и, в меньшей степени, в Брянской области.
Разговоры вокруг Курской АЭС
Россия организовала пожар на Запорожской АЭС. Что именно там произошло, пока не ясно, но это определенно акция, направленная в первую очередь на СМИ. Как всегда, россияне хотят добиться нескольких целей - дезориентировать руководство Украины, а также напугать союзников Украины.
Самое насущное желание российского руководства - отговорить украинское руководство от захвата Курской АЭС. В средствах массовой информации распространились относительно упрощенные предположения о том, что контроль над Курской АЭС позволит Украине лучше оказывать давление на российское руководство, побуждая его к переговорам. Для российского руководства потеря АЭС скорее означала бы внутриполитическую катастрофу, поскольку в современной российской мифологии противник не должен был бы достичь такого успеха даже теоретически.
Для Украины захват Курской АЭС принес бы свою долю проблем во внешней политике, но и потребовал бы очень больших ресурсов для управления этим объектом. Поэтому маловероятно, чтобы Украина всерьез попыталась потратить жизни своих солдат на такую операцию.