ФОТО В Теллискиви начнется строительство здания рядом с рынком Балтийского вокзала

Архитектурное решение разработано бюро Kadarik Tüür Arhitektid. По словам ведущего архитектора Михкеля Тююра, здание играет важную роль в формировании облика района и соединении с улицей Рейсияте на стороне рынка Балтийского вокзала.

Расширение здания создаст два прохода по периметру. Один проход будет размещен в центре здания, обеспечивая круглосуточный маршрут между парком Теллискиви и территорией рынка Балтийского вокзала. Второй проход будет находиться в известняковой части здания, выходящей к Творческому городку, предоставляя диагональный вид на парк Теллискиви.

«На первом высоком этаже мы сохраним царский известняк, добавив активные коммерческие пространства и жизнь на улицу. Большие стеклянные поверхности создадут разнообразные возможности для взаимодействия с уличным пространством», - отметил Тююр.

Проект здания в Теллискиви. Фото: Optimistic Public

В западной части здания на известняковой основе появится ступенчатая конструкция с треугольными террасами, которая будет простираться на пять этажей. Эти террасы будут служить открытыми площадками для офисов, предлагая уникальное дополнительное пространство для работников здания. Фасад будет выполнен в объемном решении - офисные пространства с ленточными окнами будут идти под углом, создавая защитные выступы над окнами, что обеспечит пассивное охлаждение внутренних помещений.

«Мы оставили много гибкости в интерьере помещений, что дает возможность новым коммерческим площадям развиваться в соответствии с потребностями», - добавил Тююр.

В ближайшие годы территория Теллискиви TLN станет многогранным городским пространством, где будет создано более 20 тысяч квадратных метров коммерческих площадей, значительно увеличатся зеленые зоны благодаря ландшафтной архитектуре, поддерживающей биоразнообразие, и появятся возможности для активного взаимодействия внутри сообщества. Этим летом парковка в центре района была преобразована в парк, а также был открыт проход от просторного производственного цеха, известного как здание М, до падел-кортов.

Проект здания в Теллискиви. Фото: Optimistic Public

По словам руководителя проекта Теллискиви Ало Киппасто, Теллискиви, расположенный рядом со Старым городом, является важным узлом культурного, экономического и социального развития.

«Развитие проекта способствует прогрессу всего района, создавая больше возможностей для передвижения и увеличивая количество зеленых зон, что стимулирует вдохновение, улучшает здоровье и благополучие людей. Район поддерживается хорошей сетью общественного транспорта, а также возможностью передвигаться пешком, на велосипеде или на автомобиле», - пояснил Киппасто предстоящие планы развития.

Строительные работы начнутся в начале этой осени, а завершение здания планируется на начало лета 2025 года.