«Путин, помогите!»: Россия начала эвакуировать население Курской области после недели боев

Власти Курской области Российской Федерации объявили эвакуацию населения только на седьмой день после начала ВСУ военной операции в регионе. При этом слово «эвакуация» не используется. Люди, которые добираются до журналистов, буквально кричат, пытаясь таким образом просить Путина о помощи. Путин же приветствует участников ярмарки по торговле оружием России.