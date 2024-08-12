Власти Курской области Российской Федерации объявили эвакуацию населения только на седьмой день после начала ВСУ военной операции в регионе. При этом слово «эвакуация» не используется. Люди, которые добираются до журналистов, буквально кричат, пытаясь таким образом просить Путина о помощи. Путин же приветствует участников ярмарки по торговле оружием России.
Для подписчиков
«Путин, помогите!»: Россия начала эвакуировать население Курской области после недели боев
Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов в понедельник, 12 августа, объявил об эвакуации жителей Беловского района, который граничит с Украиной. Ставленник Путина воздержался от того, чтобы прямо назвать эвакуацией действия властей.