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«Путин, помогите!»: Россия начала эвакуировать население Курской области после недели боев

rus.postimees.ee
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Жительницы Курска около жилого дома, поврежденного после падения сбитой ракеты, 11 августа 2024 года.
Жительницы Курска около жилого дома, поврежденного после падения сбитой ракеты, 11 августа 2024 года. Фото: IMAGO/SNA

Власти Курской области Российской Федерации объявили эвакуацию населения только на седьмой день после начала ВСУ военной операции в регионе. При этом слово «эвакуация» не используется. Люди, которые добираются до журналистов, буквально кричат, пытаясь таким образом просить Путина о помощи. Путин же приветствует участников ярмарки по торговле оружием России.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов в понедельник, 12 августа, объявил об эвакуации жителей Беловского района, который граничит с Украиной. Ставленник Путина воздержался от того, чтобы прямо назвать эвакуацией действия властей.

«Принято решение - вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Помощь обеспечивают дружинники Курского центра "Патриот". Места в ПВР (пункты временного размещения -прим.ред.) подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана», - написал Смирнов в своем Telegram-канале на седьмой день после начала боевых действий в Курской области.

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