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На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и внедорожник

rus.postimees.ee
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Сгоревший на трассе буксир. Фото иллюстративное.
Сгоревший на трассе буксир. Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh

В воскресенье на шоссе Таллинн-Тарту произошло серьезное столкновение между грузовиком и внедорожником.

Вчера в 18:13 спасатели поспешили на место ДТП, произошедшего в деревне Имавере. Водители грузовика и внедорожника смогли самостоятельно выбраться из автомобилей, они не пострадали.

Прибывшие на место спасатели регулировали движение на месте аварии, покрыли утечку масла абсорбирующим веществом и устранили угрозу возгорания транспортных средств.

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