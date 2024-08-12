В воскресенье на шоссе Таллинн-Тарту произошло серьезное столкновение между грузовиком и внедорожником.
На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и внедорожник
Вчера в 18:13 спасатели поспешили на место ДТП, произошедшего в деревне Имавере. Водители грузовика и внедорожника смогли самостоятельно выбраться из автомобилей, они не пострадали.
Прибывшие на место спасатели регулировали движение на месте аварии, покрыли утечку масла абсорбирующим веществом и устранили угрозу возгорания транспортных средств.