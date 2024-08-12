Хип-хоп фестиваль, прошедший в Эльва на прошлых выходных, значительно увеличил нагрузку на полицию. В самые напряженные моменты мероприятия более шестидесяти полицейских обеспечивали порядок вблизи места проведения. В результате были задержаны водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также посетители, употреблявшие наркотики.
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ФОТО ⟩ Во время хип-хоп фестиваля полиция проверила трезвость почти 14 000 водителей
В целом дни фестиваля прошли для полиции довольно спокойно, признал руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Арго Арукас. Однако дождливый вечер субботы временно усложнил работу полицейских.