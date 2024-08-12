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ФОТО Во время хип-хоп фестиваля полиция проверила трезвость почти 14 000 водителей

Эйли Арула
, журналист
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Хип-хоп фестиваль, прошедший в Эльва на прошлых выходных, значительно увеличил нагрузку на полицию. В самые напряженные моменты мероприятия более шестидесяти полицейских обеспечивали порядок вблизи места проведения. В результате были задержаны водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также посетители, употреблявшие наркотики.

В целом дни фестиваля прошли для полиции довольно спокойно, признал руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Арго Арукас. Однако дождливый вечер субботы временно усложнил работу полицейских.

Арукас отметил, что нарушения во время хип-хоп фестиваля остаются примерно такими же из года в год, и ситуацию можно назвать обычной. «В эти дни тартуским полицейским помогали коллеги из других префектур, также были задействованы два полицейских кинолога с собаками. В пиковые моменты на дежурстве находились 33 полицейских автомобиля и 66 сотрудников», - сообщил Арукас.

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