ФОТО Во время хип-хоп фестиваля полиция проверила трезвость почти 14 000 водителей

Арукас отметил, что нарушения во время хип-хоп фестиваля остаются примерно такими же из года в год, и ситуацию можно назвать обычной. «В эти дни тартуским полицейским помогали коллеги из других префектур, также были задействованы два полицейских кинолога с собаками. В пиковые моменты на дежурстве находились 33 полицейских автомобиля и 66 сотрудников», - сообщил Арукас.