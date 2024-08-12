В Эстонии пройдет марш в поддержку равенства брака

Перевод: Павел Соболев

В понедельник стартует недельный прайд Tartu 2024 Pride, который в этом году предлагает развлечения и среду для совместного времяпрепровождения. В программе музыка, искусство, фильмы, дискуссионные группы, прогулки и мастер-классы. Суббота, 17 августа, завершится первым шествием за равенство брака и концертом под открытым небом на Ратушной площади Тарту.

В понедельник также стартует фестиваль KUS, организованный в рамках проекта Extended Youth под эгидой мероприятий культурной программы Tartu 2024. В молодом и бодром Тарту людям зададут вопрос «ГДЕ мое сердце?» Целью программы является раскрытие в людях внутренней смелости и обеспечение лучшего времени в их жизни. Также в рамках фестиваля в понедельник, 12 августа, пройдет Международный день молодежи с участием нескольких музыкальных исполнителей.

С 16 по 25 августа в Пыльва пройдет «Освящение Небесного парка». Во время фестиваля состоятся восемь специальных мероприятий, которые представят под открытым небом песни, танцы и ритуалы разных уголков мира. Это будут мероприятия, где творческие и душевные силы объединят ярких зарубежных исполнителей и блестящих отечественных деятелей культуры.