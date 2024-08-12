Пекин признал, что эстонско-финский газопровод Balticconnector был поврежден в октябре прошлого года зарегистрированным в Гонконге судном Newnew Polar Bear, сообщает ERR.
Китай признал, что судно Newnew Polar Bear повредило газопровод Balticconnector
По сообщению гонконгской газеты South China Morning Post, результаты проведенного китайскими властями внутреннего расследования инцидента были переданы европейским правительствам.
В составленном на китайском языке отчете указывается, что инцидент произошел из-за сильного шторма.
Эстонско-финский газопровод Balticconnector был поврежден 8 октября 2023 года. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Финляндии, где 24 октября в месте инцидента со дня моря подняли якорь.
Центральная криминальная полиция Финляндии позднее сообщила, что на якоре были обнаружены следы краски, покрывающей газопровод, и якорь, по всей видимости, был оставлен судном Newnew Polar Bear.
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