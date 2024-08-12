Китай признал, что судно Newnew Polar Bear повредило газопровод Balticconnector

По сообщению гонконгской газеты South China Morning Post, результаты проведенного китайскими властями внутреннего расследования инцидента были переданы европейским правительствам.

В составленном на китайском языке отчете указывается, что инцидент произошел из-за сильного шторма.

Эстонско-финский газопровод Balticconnector был поврежден 8 октября 2023 года. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Финляндии, где 24 октября в месте инцидента со дня моря подняли якорь.

Центральная криминальная полиция Финляндии позднее сообщила, что на якоре были обнаружены следы краски, покрывающей газопровод, и якорь, по всей видимости, был оставлен судном Newnew Polar Bear.

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