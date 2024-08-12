ХАМАС хочет вернуться к мирному плану Байдена, Израиль готовится отразить удар Ирана и «Хезболлы», США отправляют в регион атомную подлодку

Радикальная группировка настаивает на том, что стоит вернуться к плану перемирия, уже обсуждавшемуся ранее на переговорах вместо того, чтобы разрабатывать новый. Отправит ли ХАМАС своих переговорщиков на встречу 15 августа, пока неясно. Израиль на прошлой неделе заявил, что их представитель на встречу поедет.

Возобновление переговоров - попытка снизить напряженность в регионе и избежать эскалации после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

В заявлении в официальном телеграм-канале ХАМАС говорится, что группировка хочет получить план, «основанный на предложении президента США Джо Байдена о прекращении огня 31 мая, рамочной программе, предложенной посредниками Катаром и Египтом 6 мая, и резолюции Совета Безопасности ООН 2735».

Предложение от 6 мая, с которым ранее согласился ХАМАС, но которое отверг Израиль, предусматривает освобождение израильских пленных в Газе, а также неопределенного числа палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. ХАМАС в частности добивается освобождения одного из лидеров ФАТХ Марвана Баргути, сидящего в тюрьме с 2002 года.

В июле переговоры о перемирии на основе этого плана в очередной раз сорвались после того, как израильская сторона внесла в него новые условия.