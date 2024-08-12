В детском саду задымился тепловой насос, на место прибыли спасатели

Сработала пожарная сигнализация, и ее сигнал дошел до охранной компании. В итоге прибывшие спасатели обнаружили устройство, у которого перегрелись собственно насосная часть и другие детали. Температура в месте перегрева составила 180 градусов, также был виден обгоревший конец провода. Из-за неисправности в итоге сработали предохранители и опасность возгорания начала снижаться. Спасатели проверили ситуацию и проветрили помещение.

Завхоз детсада «Тарвасту» Сандра Рубен заявила, что проблема могла быть только в технической неисправности, и сейчас руководители детсада ждут более точной оценки того, существовала ли реальная опасность пожара в помещениях детского сада. Пока точно неизвестно, что стало причиной выхода из строя насоса, но, по мнению Рубен, неисправность могла проистекать из возраста прибора. Сама Рубен не помнила такого, чтобы в прошлом были проблемы с работой этого насоса. При этом она признала, что летом агрегат применяется для нагрева воды, при этом его используют в любое время суток, так что инцидент мог произойти и днем.