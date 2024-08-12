Депрессия и тревога: бывший капитан и тренер сборной Англии по крикету совершил самоубийство

У него на счету 100 тестовых матчей и 82 однодневных международных встречи за сборную Англии. Трижды он назначался капитаном команды.

С 2010 по 2022 год был тренером национальной сборной. Причем в 2022 году он уже пытался свести счеты с жизнью – попытка оказалась неудачной и Торп долгое время провел в реанимации.

В этом году 5 августа его не стало. О смерти Торпа сообщила его жена, она же сказала, что причиной стало самоубийство.

«Последние пару лет Грэм страдал от сильной депрессии и тревоги», - сказала Аманда Торп.