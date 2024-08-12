Тыну Кальюсте удостоен титула почетного дирижера Таллинна. Таким образом Таллинн благодарит маэстро за многолетнюю преданность музыке. Награда была вручена вчера, 11 августа, на заключительном концерте фестиваля «Биргитта».
Тыну Кальюсте стал почетным дирижером Таллинна
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, большое значение имеет вклад Тыну Кальюсте в реализацию проекта «Таллинн - город музыки ЮНЕСКО», кроме того, благодаря ему как в Таллинне, так и в других городах мира проходят незабываемые музыкальные мероприятия. «Такие люди, как Тыну Кальюсте, рождаются на свет нечасто. Еще более редкая возможность - прикоснуться к его творчеству здесь, на берегу Балтийского моря, – сказал Осиновский. – Вместе с Кальюсте Таллиннский камерный оркестр, входящий в состав города, завоевал свои главные награды и дал наиболее значимые концерты. Спасибо! Отрадно, что это сотрудничество продолжается».
«Сотрудничество и общение - это движущая сила в любой профессии. В сотрудничестве с музыкантами добавляется еще одно слово - «чувство». С Таллиннским камерным оркестром я всегда чувствую себя как дома, где не надо много говорить, где твои достоинства и недостатки известны так же хорошо, как солнце и дождь», - сказал Тыну Кальюсте.
Уже на этой неделе Кальюсте и Таллиннский камерный оркестр отправятся в летнее турне по сельским церквям Эстонии. На концертах, которые состоятся 13 августа в церкви Отепя, 14 августа - в церкви Пыльтсамаа и 15 августа - в церкви Хагери, музыканты планируют представить главным образом творчество эстонских композиторов Арво Пярта, Эстер Мяги, Эркки-Свена Тюйра и Хейно Эллера. С этой же программой они выступят 29 августа в Стокгольме на престижном фестивале Baltic Sea Festival, художественный руководитель которого Эса-Пекка Салонен назвал этот концерт одним из ключевых моментов фестиваля.
Важным событием для музыкальной жизни Эстонии станет мировая премьера нового произведения молодого эстонского композитора Алиссон Круусмаа, которое исполнят в Стокгольме Кальюсте и Таллиннский камерный оркестр.
Под управлением Тыну Кальюсте Таллиннский камерный оркестр способствовал популяризации творчества таких известных композиторов, как Арво Пярт и Вельо Тормис, Эркки-Свен Тюйр и Тыну Кырвитс. Бытует мнение, что эстонцы в лице Тыну Кальюсте и созданных им коллективов - лучшие в мире исполнители музыки Арво Пярта. Важное место в разнообразном репертуаре оркестра отводится мировым премьерам произведений эстонских композиторов.