ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летнего Мартена

В среду, 7 августа, 14-летний подросток, проживающий на улице Кастани в Тарту, не вернулся домой.

Родители и полиция уже связались с его друзьями и проверили несколько адресов как в городе Тарту, так и в уезде, но местонахождение Мартена пока не удалось установить.

Мартен ростом 175 см, среднего телосложения, с короткими тёмно-каштановыми волосами.Он был одет в черную толстовку с капюшоном и широкие джинсы.

Полиция просит всех, кто знает, где находится Мартен, сообщить об этом по телефону 112.