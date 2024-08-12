Полиция просит помощи в установлении местонахождения Мартена, который ушел из дома в прошлую среду и до сих пор не вернулся.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летнего Мартена
В среду, 7 августа, 14-летний подросток, проживающий на улице Кастани в Тарту, не вернулся домой.
Родители и полиция уже связались с его друзьями и проверили несколько адресов как в городе Тарту, так и в уезде, но местонахождение Мартена пока не удалось установить.
Мартен ростом 175 см, среднего телосложения, с короткими тёмно-каштановыми волосами.Он был одет в черную толстовку с капюшоном и широкие джинсы.
Полиция просит всех, кто знает, где находится Мартен, сообщить об этом по телефону 112.