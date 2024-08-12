На границе в грузовике был найден флаг Красной армии

Водитель отказался от запрещенной символики, после чего ему разрешили въехать в страну, сообщили в Лыунаской префектуре.

В выходные на пограничных пунктах Юго-Востока Эстонии был запрещен въезд в страну двум гражданам Молдовы, двум гражданам России и одному гражданину Узбекистана.

Основными причинами отказа во въезде были отсутствие необходимых документов, неясные объяснения целей поездки или выяснение в ходе беседы, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.

Иностранцам был выдан запрет на въезд, их отправили обратно в Россию.