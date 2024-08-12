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На границе в грузовике был найден флаг Красной армии

rus.postimees.ee
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Эстонско-российская граница в Нарве.
Эстонско-российская граница в Нарве. Фото: Konstantin Sednev

В прошлую пятницу таможенники на пограничном пункте Койдула обнаружили в грузовике с сербскими номерами флаг Красной армии. Грузовик пытался въехать в Эстонию.

Водитель отказался от запрещенной символики, после чего ему разрешили въехать в страну, сообщили в Лыунаской префектуре.

В выходные на пограничных пунктах Юго-Востока Эстонии был запрещен въезд в страну двум гражданам Молдовы, двум гражданам России и одному гражданину Узбекистана.

Основными причинами отказа во въезде были отсутствие необходимых документов, неясные объяснения целей поездки или выяснение в ходе беседы, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.

Иностранцам был выдан запрет на въезд, их отправили обратно в Россию.

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