Таллинн отправил Украине машины скорой помощи и медоборудование

«Украина уже десятый год страдает от атак агрессора. Неделю за неделей мы читаем новости о гибели мирных жителей Украины в результате ракетных ударов. Медицинская помощь крайне необходима, чтобы помочь населению и показать, что мы поддерживаем Украину словом и делом», - отметил вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.

«В регионах, где идут военные действия, без полностью укомплектованных автомобилей скорой помощи не обойтись, поскольку неожиданные нападения на гражданское население приводят к большому числу жертв, и единственный способ спасти людям жизнь - быстро доставить их с места происшествия в больницу. С учетом сегодняшней гуманитарной помощи с момента начала этой войны мы поддержали Украину в общей сложности 11 полностью укомплектованными автомобилями скорой помощи - с учетом размеров Украины это, конечно, небольшой вклад, однако эти машины действительно приносят пользу с первого же дня использования», - подчеркнул главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

Украине переданы четыре автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 319 и один автомобиль Volkswagen Crafter. Одна машина скорой помощи будет передана некоммерческому объединению «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», одна машина - Харьковской областной военной администрации, одна машина - Днепропетровской областной военной администрации и еще две машины - Житомирской областной военной администрации.

Передаваемые машины активно использовались Таллиннской скорой помощью до 2023 года. Передача этих автомобилей не помешает Таллиннской скорой помощи выполнять свои задачи, так как еще в прошлом году на замену старым автомобилям были приобретены новые.

В дополнение к пяти машинам скорой помощи Таллиннская скорая помощь отправит в Украину медицинское оборудование, необходимое для оказания первой помощи: электрические аспираторы, дефибрилляторы, перфузоры (оборудование для дозирования и введения лекарств) и другое оборудование, а также носилки, кресла-носилки и вакуумные медицинские матрасы.

Комплектацию и отправку помощи в Украину организовали Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения совместно с Таллиннской скорой помощью и бюро международного сотрудничества Таллиннского центра стратегического управления.