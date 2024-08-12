Видео Путин прервал откровения губернатора Курской области об успехах ВСУ в России

Путин не дал договорить и.о. губернатора Курской области, когда тот рассказал об утрате контроля над тремя десятками населенных пунктов, 12 августа 2024 года.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области в прямом эфире российского ТВ рассказал, что ВСУ контролируют десятки населенных пунктов и почти 500 квадратных километров территории, после чего был прерван Путиным.