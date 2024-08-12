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Видео Путин прервал откровения губернатора Курской области об успехах ВСУ в России

rus.postimees.ee
Обновлено 12 августа 2024, 16:24
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Путин не дал договорить и.о. губернатора Курской области, когда тот рассказал об утрате контроля над тремя десятками населенных пунктов, 12 августа 2024 года.
Путин не дал договорить и.о. губернатора Курской области, когда тот рассказал об утрате контроля над тремя десятками населенных пунктов, 12 августа 2024 года. Фото: IMAGO/SNA

Исполняющий обязанности губернатора Курской области в прямом эфире российского ТВ рассказал, что ВСУ контролируют десятки населенных пунктов и почти 500 квадратных километров территории, после чего был прерван Путиным.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов сообщил Путину об утрате контроля почти над тремя десятками населенных пунктов региона после начала военной операции ВСУ.

«На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов», - сказал 12 августа глава Курской области на совещании с Путиным, которое транслировалось в прямом эфире российского телевидения.

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