Исполняющий обязанности губернатора Курской области в прямом эфире российского ТВ рассказал, что ВСУ контролируют десятки населенных пунктов и почти 500 квадратных километров территории, после чего был прерван Путиным.
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Видео ⟩ Путин прервал откровения губернатора Курской области об успехах ВСУ в России
Исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов сообщил Путину об утрате контроля почти над тремя десятками населенных пунктов региона после начала военной операции ВСУ.