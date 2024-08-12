Работа энергокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией возобновится 13 сентября

«Буквально на этих выходных завершено строительство одной из двух муфт, соединяющих запасной участок кабеля и существующие кабели EstLink 2 в море и на суше. Завершение первой критической соединительной муфты гарантирует, что в следующем месяце мы завершим строительство еще одного аналогичного соединения, после чего возобновим испытания EstLink 2 и общестроительные работы», - заявил член правления Elering Рейго Кебья.

Эта неделя начинается с укладки кабеля в траншею, то есть на постоянное место. Затем построенная ремонтная платформа будет демонтирована.

Платформа, построенная в море для ремонта EstLink 2, имеет размеры в несколько тысяч квадратных метров, для ее защиты был сооружен волнорез. Для безопасного проведения ремонтных работ на осушенном участке моря была возведена ремонтная площадка площадью около 400 квадратных метров. Для доставки строительных материалов и оборудования на стройплощадку установлен башенный кран.

Как сообщалось ранее, сбой в работе кабеля произошел в ночь на 26 января. Точное место аварии было определено в конце февраля. Расследование показало, что неисправность не вызвана внешними причинами.

EstLink 2 состоит из преобразовательных подстанций в Эстонии и Финляндии и линии постоянного тока протяженностью свыше 170 километров, около 12 километров этой линии проходит в виде наземного кабеля по территории Эстонии, почти 147 километров - по дну Финского залива как морской кабель, а около 14 километров - как воздушная линия по территории Финляндии. Мощность кабеля составляет 658 МВт.