Городская администрация в сотрудничестве со мной и Кристьяном Ярваном могла бы предотвратить очередное банкротство предприятия в квартале, построенном во времена Эстонской Республики. К счастью, еще есть возможность принять меры и исправить ситуацию за считаные месяцы. Так как же?
ПЯРТЕЛЬ-ПЕЭТЕР ПЕРЕ ⟩ Как улучшить городскую среду в кварталах, построенных при Пятсе?
Перевод: Ева Ойжинская
Моя деятельность на посту вице-мэра включает в себя проектирование и строительство городских улиц. Мой уважаемый коллега Кристьян Ярван справедливо отметил, что для успешного функционирования предприятий необходимы клиенты. Действительно!
Когда город создает улицы, которые привлекают больше людей и обеспечивают комфортное пребывание, он выполняет свою главную функцию. Следующий важный шаг - разрешить строительство новых зданий в центре города, чтобы восполнить пробелы, возникшие после мартовской бомбардировки, и заменить их плотной застройкой, как отмечает Март Кальм, ректор Эстонской академии художеств. Это приведет к увеличению числа жителей, активизации строительства и созданию новых рабочих мест.
Совещаемся ли мы или строим заговор?
Нынешняя городская власть способна и намерена улучшить условия на улицах, особенно на Пярнуском шоссе, где предприятия уже многие годы прекращают свою деятельность. У нас есть план, как решить эту проблему.
Для этого каждому политику следует заручиться помощью людей, которые разбираются в деле лучше его самого. В противном случае произойдет то же, что и в городе Оксфорд, о котором упоминает Ярван, где, согласно Bloomberg и Politico, сошлись «ультраправые теоретики заговора» и «истерия плоскоземельцев». В частности, там полезные идиоты исказили правду до такой степени, что люди начали верить, будто в городе с 15-минутной доступностью человек должен жить и работать в одном месте, и в мгновение ока жители вот-вот могут оказаться практически в заточении.
Концепция 15-минутного города заключается в том, что рядом со всем необходимым для жизни находится остановка общественного транспорта, и именно с помощью него вы можете добраться туда, куда вам нужно.
Описание опыта создания улиц, которые смогут обеспечить наилучшие условия для бизнеса и оживить экономику, доступно и на эстонском языке. Мы с экономическим аналитиком и технологическим предпринимателем Кристьян Лепик на примере Лондона и других городов написали, как это сделать. Руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юлге отметил, что в центре Хельсинки 80 процентов покупателей добираются до магазинов не на автомобиле, а проведенное в Тампере два года назад исследование показало, что наиболее ценные клиенты для бизнеса в центре города - это те, кто приезжает на велосипедах или приходит пешком. Наконец, в лондонском Департаменте транспорта уже в 2018 году выяснили, что покупатели, которые приезжают в магазины без автомобиля, тратят там на 40 процентов больше, чем автомобилисты.
Это не единичные примеры. Архитектор Андрес Шевчук, преподававший градостроительство в Гарварде, а сейчас в MIT, написал на эту тему основательную книгу под названием «Street Commerce». Компании, такие как State of Place, с помощью искусственного интеллекта рассчитывают изменения стоимости недвижимости на основе уличных проектов: вкратце, более зеленые улицы, с пространством для людей и низким уровнем шума, повышают стоимость недвижимости.
Улицы, построенные на основе знаний
Город Таллинн создал проблему: более половины людей передвигаются на личных автомобилях. Улицы не резиновые и предназначены не только для проезда. Безусловно, возникают пробки, что приводит к ухудшению безопасности, замедлению дорожного строительства, негативному влиянию на бюджет, уличную инфраструктуру и личные финансы. Большинство поездок в черте города составляет менее пяти километров. Архитекторы, градостроители, девелоперы и эксперты по мобильности, а также газета Äripäev называют автомобилизацию крупнейшей проблемой Таллинна.
Решение заключается в том, чтобы более половины людей передвигались на общественном транспорте, ходили пешком и ездили на велосипеде. Если бы доля велосипедного движения составляла в лучших скандинавских традициях 15 процентов (даже не половину) от всех передвижений, заторы на дорогах значительно сократились бы.
Недавнее исследование по мобильности в центре города, заказанное муниципалитетом, ясно показывает: если мы будем создавать улицы по примеру других скандинавских городов, где для каждого вида передвижения предусмотрено отдельное пространство, на них смогут разместиться больше людей как для комфортного пребывания, так и для проезда. Пропускная способность средней улицы увеличилась бы с нынешних 5850 человек до 6500, поскольку таким образом мы предоставим людям свободу выбора: ходить ли пешком, ездить ли на велосипеде или пользоваться общественным транспортом.
В таком случае больше людей приезжали бы в центр города и находились там, поскольку 80 процентов горожан могли бы передвигаться альтернативными способами, кроме личного автомобиля, что соответствует целям стратегии развития «Таллинн 2035» и возможностям, которые предоставляют девять типов улиц, созданных по примеру Лондона.
Вана-Каламая - самая современная улица в Эстонии, где есть место для всех, включая уличную торговлю. Там много людей не из-за какого-то неопределенного эффекта Каламая, а потому, что есть тротуар, велодорожка, спокойное ограничение скорости и парковочные места. Если мы когда-нибудь модернизируем улицы Роозикрантси, Пронкси, Лийвалайа, Эндла, Луйзе или Пярнуское шоссе, мы могли бы также создать парковочные места и там. А как иначе курьеры смогут добраться до мест назначения?
Решение для Пярнуского шоссе
Проектирование главной улицы начнется в конце осени, чтобы завершить строительство к 2026-2027 годам. Победивший проект предусматривает сохранение по одной полосе для легковых автомобилей в каждом направлении. К сожалению, главная улица не включает в себя участок Пярнуского шоссе после площади Вабадузе. Но после завершения работ на главной улице у нас будет возможность заняться и им.
В летнее время мы могли бы превращать Пярнуское шоссе в летнюю улицу в центре города. У отдела, занимающегося созданием и планированием городского пространства в Таллинне, было отличное предложение о том, как расширить тротуары и создать парковочные места, не устраняя при этом велосипедную дорожку. Места для парковки можно было бы выделить за счет нынешней полосы движения в направлении из города. Транспортные средства могли бы двигаться по полосе общественного транспорта между площадью Вабадузе и трамвайной остановкой «Kosmos». Больше доступа для большего числа людей.
Летом новая городская администрация не успела реализовать все задуманное, но осенью мы могли бы это сделать, если дела у предприятий пойдут хорошо. Город должен действовать и не бояться экспериментировать, а не наблюдать со стороны, как закрываются магазины. Например, в 2025 году улица Айа будет преобразована в летнюю.
Сработало бы такое решение? Временные эксперименты в городском пространстве - это отдельный инструмент в городах для тестирования и анализа влияния решений. Например, в рамках проекта бульвара Свободы от автомобилей в Тарту, являющегося проектом по созданию общественных пространств мирового уровня, с помощью искусственного интеллекта было измерено, что обороты предприятий в этом районе выросли.
Можно начать и с малого. Например, в начале лета я предложил убрать с Пярнуского шоссе бессмысленный и некрасивый пластиковый барьер, который подходит для магистралей, но не для исторического центра города.
В конце концов, мы можем окончательно превратить целостный исторический квартал времен Пятса в советскую магистраль. Это вызвало бы у меня, как у жителя Таллинна, отца трех детей и как у эстонца, вопрос. Несмотря на оккупацию, в центре города сохранились уникальные жемчужины, такие как улицы Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяги и Пярнуское шоссе. Что мы, поколение эстонцев, восстановивших республику, делаем с этим наследием, и что это говорит о нас?