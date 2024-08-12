ПЯРТЕЛЬ-ПЕЭТЕР ПЕРЕ Как улучшить городскую среду в кварталах, построенных при Пятсе?

Концепция 15-минутного города заключается в том, что рядом со всем необходимым для жизни находится остановка общественного транспорта, и именно с помощью него вы можете добраться туда, куда вам нужно.

Описание опыта создания улиц, которые смогут обеспечить наилучшие условия для бизнеса и оживить экономику, доступно и на эстонском языке. Мы с экономическим аналитиком и технологическим предпринимателем Кристьян Лепик на примере Лондона и других городов написали, как это сделать. Руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юлге отметил, что в центре Хельсинки 80 процентов покупателей добираются до магазинов не на автомобиле, а проведенное в Тампере два года назад исследование показало, что наиболее ценные клиенты для бизнеса в центре города - это те, кто приезжает на велосипедах или приходит пешком. Наконец, в лондонском Департаменте транспорта уже в 2018 году выяснили, что покупатели, которые приезжают в магазины без автомобиля, тратят там на 40 процентов больше, чем автомобилисты.