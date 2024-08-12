«В судебной системе требуются люди с высоким интеллектом». Талибы изгоняют женщин-юристов из судов и отменяют решения о разводах

В результате вновь рассматриваются десятки тысяч старых судебных дел - в этот раз уже в соответствии с шариатским правом, и особенно остро это ощущают женщины. Некоторые разводы, оформленные при старом режиме, признаются недействительными, что вынуждает женщин снова вступать в нежелательные браки, а женщины-судьи исключены из правовой системы: «Женщины не имеют квалификации и не могут быть судьями, потому что по нашим принципам шариата для работы в судебной системе требуются люди с высоким интеллектом».

Снова в суде

Талибы были у власти всего десять дней, когда отец 20-летней Биби Назданы вернулся домой. Наздана помогала матери на кухне и подошла ближе, чтобы расслышать, что отец говорит ее старшему брату.

«Когда я услышала свое имя, мое сердце заколотилось и я разрыдалась», - говорит Наздана. Суд талибов в ее родной провинции Урузган возобновил рассмотрение ее дела.

Наздане было всего семь лет, когда отец решил выдать ее замуж по достижении подросткового возраста, чтобы уладить вражду с другой семьей. Эта практика известна как «плохой брак» — считается, что так можно превратить врага семьи в друга.

Шамс и Наздана. Фото: BBC

Когда Наздане исполнилось 15 лет, Хекматулла приехал, чтобы забрать «свою жену» домой. Но Наздана сразу же подала на развод, в итоге отвоевав свою свободу.