Когда президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден выбыл из президентской гонки на выборах 2024 года, он поспешил вытолкнуть на свое место в этой гонке собственного вице-президента Камалу Харрис. Многие другие демократы, воодушевленные новым кандидатом, также выступили в ее поддержку. Но означает ли это, что Камала Харрис стала силой, способной выиграть выборы? На этот вопрос пытается ответить политолог Анна Клэр Харвей.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Камала Харрис вдохнула новую энергию в демократов, хватит ли этого для победы над Трампом?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Камала Харрис как будто бы уже объявлена кандидатом в президенты от демократов, но в действительности официальную номинацию она получит только на Национальном съезде Демократической партии, который стартует 19 августа.
Конституция Соединенных Штатов не содержит указаний относительно выдвижения кандидатов в президенты политическими партиями. Таким образом, каждая партия устанавливает свою собственную систему выдвижения кандидатов.
В двух основных партиях США, республиканской и демократической, политики, которые хотят стать президентами, проходят праймериз (внутрипартийные выборы) на уровне штатов. На этих праймериз и кокусах (мероприятиях для выдвижений кандидатов в президенты) зарегистрированные члены партии могут отдать свой голос за кандидата по своему выбору.
Затем эти голоса подсчитываются и на основе большинства голосов в каждом штате кандидату в президенты назначается определенное количество делегатов от партии. Эти делегаты позже проголосуют за кандидата на съезде партии. И уже только на национальном съезде партии политик, набравший больше всего голосов от делегатов, победит в номинации и станет кандидатом от партии на этот год.
Праймериз и его значение для американской политики
Так, в этом году уже прошел Национальный съезд республиканцев (Republican National Convention, RNC). Он проходил с понедельника, 15 июля, по четверг, 18 июля 2024 года, в Милуоки, штат Висконсин. На съезде Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения на его жизнь. У него была повязка на правом ухе, и многие присутствующие граждане тоже смастерили себе повязки на уши, подражая образу своего лидера.
В тот же день Трамп объявил о своем кандидате в вице-президенты, выбрав сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. Делегаты единогласно выдвинули Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии на 2024 год. В тот четверг Трамп принял эту кандидатуру.
Национальный съезд Демократической партии (Democratic National Convention, DNC), на котором Харрис, безусловно, получит номинацию, начнется не раньше понедельника, 19 августа 2024 года. Подготовка к этому съезду отличалась от подготовки к Республиканскому, где заранее было ясно, что кандидатура Трампа будет единогласно выдвинута. На демократов оказывалось сильное давление, чтобы они пришли к консенсусу относительно кандидата задолго до начала съезда.
Во многом это связано с тем, что альтернативой консенсусу является проведение «открытого» съезда, на котором несколько политиков соревнуются за голоса делегатов. В истории Демократической партии такое последний раз было в 1968 году и потенциально это могло бы вызвать настоящий хаос.
Демократы настаивали на единогласном решении в пользу одного кандидата в связи с сокращением сроков предвыборной кампании. К тому же все возможные конкуренты Харрис отказались от своих кандидатур на этих выборах. Таким образом, Харрис является единственным кандидатом, претендующим на выдвижение от Демократической партии. Более того, она уже получила все необходимые одобрения, чтобы в ее выдвижении не оставалось сомнений.
Помимо того, что Харрис заручилась поддержкой делегатов, перед ней также стояла дополнительная задача - быстро отобрать кандидатов на пост вице-президента. Она объявила, что примет окончательное решение к 7 августа, в тот же день, когда она должна была узнать, будет ли она официальным кандидатом. Политические аналитики предсказывали, что Харрис выберет себе в напарники белого мужчину из одного из колеблющихся штатов.
Влияние колеблющихся штатов
Так называемые колеблющиеся штаты, или «штаты-поля битвы» - это штаты, которые традиционно колеблется между голосованием за кандидата от демократической партии и кандидата от республиканской партии в зависимости от года выборов. Поэтому выбор вице-президента направлен на то, чтобы максимально повысить привлекательность президента для демографических групп, которые в противном случае могут выступать против его платформы. Таким образом, наиболее популярными потенциальными кандидатами в вице-президенты были Энди Бешир, Марк Келли, Джош Шапиро и Тим Уолц.
Совсем недавно было объявлено, что Харрис выбрала именно Тима Уолца своим напарником на выборах и кандидатом в вице-президенты. Это решение, похоже, дало избирателям левых и умеренных взглядов надежду на будущее США.
Шестидесятилетний губернатор Миннесоты Уольц выступил с воодушевляющей речью, в которой раскритиковал самого Трампа, а также «Проект 2025» (предвыборную программу Трампа и Республиканской партии). Этот проект окажет значительное, в большинстве негативное, воздействие на американских граждан и демократические институты США. Здесь важно, конечно, отметить, что согласно исследованиям о выборах в США, кандидат в вице-президенты редко влияет на ход голосования. Тем не менее, выбор вице-президента по-прежнему является важнейшим решением в любом предвыборном цикле.
Добиваясь номинации именно своей кандидатуры, Харрис выбирала наиболее стратегически подходящего кандидата на пост вице-президента. В то же время она была занята проведением кампании против Трампа. Ее главный оппонент, не теряя времени даром, развернул свою предвыборную кампанию, уделяя большое внимание нападкам на Харрис.
Трамп раскритиковал ее действия на американо-мексиканской границе, а также начал и личные нападки в адрес Харрис. Трамп и его союзники использовали расизм и сексизм, чтобы попытаться подорвать предвыборную кампанию Харрис, намеренно неправильно произнося ее имя, называя ее «противной женщиной» (оскорбление, которое также использовалось в отношении Хиллари Клинтон в 2016 году) и копаясь в ее прошлой личной жизни.
Они также назвали ее кандидатом «за разнообразие, равенство и инклюзивность», подразумевая, что она так далеко продвинулась в политике только благодаря ее афроамериканскому происхождению.
Может ли Харрис победить на предстоящих выборах?
Несмотря на нападки Трампа и беспокойство по поводу предстоящих праймериз Демократической партии, в США вновь появилась надежда на то, что Харрис действительно сможет победить Трампа на ноябрьских выборах. До того как Байден вышел из предвыборной кампании, он отставал от Трампа на два процента в опросах общественного мнения.
В опросе, проведенном 15-16 июля, Харрис и Трамп получили одинаковую поддержку 44% населения. А на данный момент Харрис лидирует в опросах общественного мнения. Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному 23 июля, Харрис опережает Трампа на национальном уровне на два процента (ее рейтинг 44%, а у Трампа 42%), а согласно опросу Economist, опубликованному 7 августа, Харрис опережает Трампа с 47,6%, в то время как у Трампа 45,4% голосов.
Как и в случае с выборами 2020 года, мало кто осмеливается делать прогнозы и утверждать, что точно знает, кто победит на выборах в ноябре. К тому же и политика в США сейчас быстро меняется. Однако нет никаких сомнений в том, что Харрис, а теперь и Уолц привнесли новую энергию в слабеющую демократическую партию, а также возродили надежду в стране, уставшей от раскола.
Анна Клэр Харвей - Кандидат гуманитарных наук в Центре российских, восточноевропейских и евразийских исследований Стэнфордского университета. Этим летом она проходит стажировку в Институте политических исследований имени Йохана Шютте при Тартуском университете.