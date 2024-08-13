ОТ ПОЛИТОЛОГА Камала Харрис вдохнула новую энергию в демократов, хватит ли этого для победы над Трампом?

В тот же день Трамп объявил о своем кандидате в вице-президенты, выбрав сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. Делегаты единогласно выдвинули Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии на 2024 год. В тот четверг Трамп принял эту кандидатуру.

Национальный съезд Демократической партии (Democratic National Convention, DNC), на котором Харрис, безусловно, получит номинацию, начнется не раньше понедельника, 19 августа 2024 года. Подготовка к этому съезду отличалась от подготовки к Республиканскому, где заранее было ясно, что кандидатура Трампа будет единогласно выдвинута. На демократов оказывалось сильное давление, чтобы они пришли к консенсусу относительно кандидата задолго до начала съезда.

Во многом это связано с тем, что альтернативой консенсусу является проведение «открытого» съезда, на котором несколько политиков соревнуются за голоса делегатов. В истории Демократической партии такое последний раз было в 1968 году и потенциально это могло бы вызвать настоящий хаос.

Демократы настаивали на единогласном решении в пользу одного кандидата в связи с сокращением сроков предвыборной кампании. К тому же все возможные конкуренты Харрис отказались от своих кандидатур на этих выборах. Таким образом, Харрис является единственным кандидатом, претендующим на выдвижение от Демократической партии. Более того, она уже получила все необходимые одобрения, чтобы в ее выдвижении не оставалось сомнений.