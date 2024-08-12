В субботу полиция задержала преступников, которые нанесли ножевые ранения прохожим в Старом городе Таллинна. Пострадавших доставили в больницу.
В Старом городе Таллинна злоумышленники нанесли ножевые ранения прохожим. Пострадавших доставили в больницу
Пресс-секретарь Северной префектуры сообщил, что в прошлую субботу они получили сообщение о том, что на улице Нунне в Старом городе ножевые ранения получили два 34-летних мужчины.
Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Полиция задержала по подозрению в нападении двух мужчин, 35 и 43 лет.