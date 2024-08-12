Пн, 12.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Старом городе Таллинна злоумышленники нанесли ножевые ранения прохожим. Пострадавших доставили в больницу

rus.postimees.ee
Copy
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу полиция задержала преступников, которые нанесли ножевые ранения прохожим в Старом городе Таллинна. Пострадавших доставили в больницу.

Пресс-секретарь Северной префектуры сообщил, что в прошлую субботу они получили сообщение о том, что на улице Нунне в Старом городе ножевые ранения получили два 34-летних мужчины.

Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Полиция задержала по подозрению в нападении двух мужчин, 35 и 43 лет.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх