В этом году полиция выявила более 3800 нетрезвых водителей, более трети из которых пришлось явиться в суд из-за того, что степень их опьянения была связана с уголовной ответственностью.
Полиция: более трети задерживаемых нетрезвых водителей имеют опьянение, влекущее уголовное наказание
Перевод: Павел Соболев
Центр надзора за дорожным движением сообщил в социальной сети, что с пятницы по воскресенье в Эстонии отстранили от движения 108 водителей, которые употребляли алкоголь перед тем, как сесть за руль.
«В этом году в Эстонии из движения было удалено 3864 человека, севших за руль в пьяном виде. Из них 35% - водители, показатель опьянения которых был настолько велик (более 1,5 промилле), что было возбуждено уголовное дело и суд должен был принять решение о наказании.
В центре подчеркивают, что в среднем за один день из движения выводятся 18 водителей, употреблявших алкоголь, и, к сожалению, это только верхушка айсберга.
«Если вы заботитесь о своих друзьях и близких, вы не позволите пьяному другу водить машину, и именно отношение общественности делает движение безопаснее. Пожалуйста, внесите свой вклад», - призывает участников дорожного движения Центр надзора за дорожным движением.