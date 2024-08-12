Полиция: более трети задерживаемых нетрезвых водителей имеют опьянение, влекущее уголовное наказание

Перевод: Павел Соболев

Центр надзора за дорожным движением сообщил в социальной сети, что с пятницы по воскресенье в Эстонии отстранили от движения 108 водителей, которые употребляли алкоголь перед тем, как сесть за руль.

«В этом году в Эстонии из движения было удалено 3864 человека, севших за руль в пьяном виде. Из них 35% - водители, показатель опьянения которых был настолько велик (более 1,5 промилле), что было возбуждено уголовное дело и суд должен был принять решение о наказании.

В центре подчеркивают, что в среднем за один день из движения выводятся 18 водителей, употреблявших алкоголь, и, к сожалению, это только верхушка айсберга.

«Если вы заботитесь о своих друзьях и близких, вы не позволите пьяному другу водить машину, и именно отношение общественности делает движение безопаснее. Пожалуйста, внесите свой вклад», - призывает участников дорожного движения Центр надзора за дорожным движением.