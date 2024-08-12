Мужчина с ножом ранил ребенка и женщину в центре Лондона. Его обезвредили прохожие

Нападавший задержан на месте происшествия и взят под стражу, говорится в сообщении лондонской полиции в социальной сети X.

Данные о его личности пока не приводятся.

По мнению полиции, других неустановленных подозреваемых в связи с этим инцидентом нет. В полиции также сказали, что на данном этапе «нет никаких указаний» на то, что нападение носило террористический характер.

Парамедики сообщили, что двое пострадавших были доставлены в крупный травматологический центр, не уточнив, в каком состоянии они находятся.

Согласно информации полиции, девочке потребуется лечение в больнице, но угрозы для ее жизни нет, у женщины более легкие ранения.

Сообщается, что обезвредить нападавшего сумели очевидцы - прохожие и работники близлежащих магазинов.

Лестер-сквер располагается в сердцевине оживленного лондонского района Сохо, где находится большое количество кинотеатров, магазинов, баров и других развлекательных заведений, и служит центром притяжения большого количества туристов.

Нападение произошло в разгар протестов, вылившихся в беспорядки в разных частях Британии, вспыхнувших после вооруженного нападения на танцевальный класс в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

«Я кинулся на него и схватил за руку»

После нападения полицейское присутствие в этом районе было усилено. Фото: BBC

Работник магазина, который помог остановить преступника, рассказал Би-би-си, что услышал громкие крики с улицы, после чего набросился на нападавшего и отбил у него нож.