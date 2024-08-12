Молодой финн участвовал в организации антимигрантских протестов в Великобритании. Yle удалось установить его личность и найти в квартире многоэтажного дома в Южной Финляндии, сообщает Yle.
Финский неонацист участвовал в организации беспорядков в Великобритании
Как удалось выяснить журналистам, он был одним из администраторов действующей в Telegram группы, в которой планировали беспорядки. Находясь в Финляндии, он, к примеру, делился инструкциями по совершению поджогов.
Кроме того, финн давал участникам беспорядков советы по защите их личности и участвовал в обсуждении выбора целей для нападений.
«Мне не нравится, что в группе нет четкого представления о ситуации и нет руководства», - критиковал он в одном из своих сообщений.
В группе фигурировали и другие администраторы. Однако финн был довольно активен и хвастался, что очистил группу от евреев.
Мужчина отказался комментировать Yle, как его действия повлияли на разразившиеся в Великобритании беспорядки.
Он ведет в интернете канал, распространяющий нацистскую идеологию. Ранее мужчину подозревали в совершении в преступления из-за его публикаций. Однако обвинения не были предъявлены.
Антимигрантские протесты, перешедшие в беспорядки, начались после того, как 17-летний подросток иностранного происхождения напал с ножом на участниц танцевального коллектива в Саутпорте, смертельно ранив трех девочек.