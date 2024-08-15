В то время как муниципальные и государственные школы с нового учебного года начинают переход на полное эстоноязычное образование, частные школы стоят особняком.
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В Эстонии есть русскоязычные школы, которых переход на эстонский язык обучения не коснется совсем
По сообщению «Нарвской газеты», на фоне грядущих перемен в школьном образовании Эстонии Нарвская православная гимназия - единственная в городе частная школа - обозначила как свое преимущество то, что первоклассники и четвероклассники смогут учиться там на русском языке и в новом учебном году.