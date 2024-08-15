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В Эстонии есть русскоязычные школы, которых переход на эстонский язык обучения не коснется совсем

rus.postimees.ee
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Руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Министерства образования и науки Ингар Дуболазов.
Руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Министерства образования и науки Ингар Дуболазов. Фото: Константин Седнев / Postimees

В то время как муниципальные и государственные школы с нового учебного года начинают переход на полное эстоноязычное образование, частные школы стоят особняком.

По сообщению «Нарвской газеты», на фоне грядущих перемен в школьном образовании Эстонии Нарвская православная гимназия - единственная в городе частная школа - обозначила как свое преимущество то, что первоклассники и четвероклассники смогут учиться там на русском языке и в новом учебном году.

Русский язык обучения остается и во всех других классах основной школы, а в гимназической ступени преподавание будет вестись по системе 60 на 40. В то же время, муниципальные и государственные школы начинают в новом учебном году переход на эстоноязычное образование, который полностью завершится в основной школе (1-9 классы) к 2030 году.

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