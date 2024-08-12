В понедельник в 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Раэ на кольцевой развязке Юри грузовик с прицепом съехал в кювет и перевернулся на крышу.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На виадуке Юри грузовик с прицепом съехал в кювет
По словам пресс-секретаря полиции, за рулем грузовика находился 50-летний мужчина, которого осмотрели медики на месте происшествия. Он был трезв и имел водительские права.
По словам водителя грузовика, он потерял контроль над автомобилем из-за дорожных условий, вызванных дождем, и съехал в кювет. На месте происшествия ограничение скорости составляет 50 км/ч. Спасательный департамент добавил, что это был грузовик, в котором находилось 28 тонн зерна. Во избежание возможной утечки топлива были установлены боновые заграждения, и из автомобиля было откачано 300 литров топлива.
По состоянию на 20:45 движение открыто, но одна полоса на кольцевой развязке Юри по-прежнему закрыта.