ФОТО И ВИДЕО На виадуке Юри грузовик с прицепом съехал в кювет

По словам пресс-секретаря полиции, за рулем грузовика находился 50-летний мужчина, которого осмотрели медики на месте происшествия. Он был трезв и имел водительские права.

По словам водителя грузовика, он потерял контроль над автомобилем из-за дорожных условий, вызванных дождем, и съехал в кювет. На месте происшествия ограничение скорости составляет 50 км/ч. Спасательный департамент добавил, что это был грузовик, в котором находилось 28 тонн зерна. Во избежание возможной утечки топлива были установлены боновые заграждения, и из автомобиля было откачано 300 литров топлива.