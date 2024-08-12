В понедельник в 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Раэ на круговом движении Юри грузовик с прицепом съехал в кювет и перевернулся на крышу.
ФОТО ⟩ На виадуке Юри грузовик с прицепом съехал в кювет
По словам пресс-секретаря полиции, за рулем грузовика находился 50-летний мужчина, которого осмотрели медики на месте происшествия. Он был трезв и имел водительские права.
В данный момент спасатели занимаются устранением утечки.
Движение на круговом движении Юри затруднено. Дорога от Курна до кольца Юри закрыта. Полиция регулирует движение, а водителям рекомендуется избегать этого района.