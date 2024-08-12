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ФОТО На виадуке Юри грузовик с прицепом съехал в кювет

Расмус Ребасе Лийза Эхамаа
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Обновлено 12 августа 2024, 20:15
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ДТП на виадуке Юри.
ДТП на виадуке Юри. Фото: Rasmus Rebase

В понедельник в 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Раэ на круговом движении Юри грузовик с прицепом съехал в кювет и перевернулся на крышу.

По словам пресс-секретаря полиции, за рулем грузовика находился 50-летний мужчина, которого осмотрели медики на месте происшествия. Он был трезв и имел водительские права.

В данный момент спасатели занимаются устранением утечки.

Движение на круговом движении Юри затруднено. Дорога от Курна до кольца Юри закрыта. Полиция регулирует движение, а водителям рекомендуется избегать этого района.

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