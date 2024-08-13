Осенний авиасезон начинается не с лучших новостей: провоз жидкостей в Таллиннском аэропорту снова ограничен до 100 мл, а прямые рейсы в Дубай отменены. Какие еще изменения могут ждать путешественников?
Студия Postimees: куда не полетят самолеты? Надолго ли ограничен провоз жидкостей?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Следите за эфиром в 14:15!
- Чем продиктованы ограничения на провоз жидкостей в ручной клади? Сколько продлится временный запрет?
- Сильно ли удлинятся очереди на досмотре с 1 сентября?
- Какие еще изменения ждут авиапассажиров?
- Велики ли летние рекорды? Какие цели не достигнуты?
- Почему Flydubai отменяет прямые полеты в Дубай?
- Нехватка самолетов – не единственная причина?
- Цены на полеты в Дубай и через него резко вырастут?
- Авиабилеты в целом продолжат дорожать?
- Каковы планы на Таллинн у лоукостеров?
- Какие маршруты закрыты? Откроются ли новые?