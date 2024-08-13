Вт, 13.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Студия Postimees: куда не полетят самолеты? Надолго ли ограничен провоз жидкостей?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy

Осенний авиасезон начинается не с лучших новостей: провоз жидкостей в Таллиннском аэропорту снова ограничен до 100 мл, а прямые рейсы в Дубай отменены. Какие еще изменения могут ждать путешественников?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. Следите за эфиром в 14:15!

  • Чем продиктованы ограничения на провоз жидкостей в ручной клади? Сколько продлится временный запрет?
  • Сильно ли удлинятся очереди на досмотре с 1 сентября? 
  • Какие еще изменения ждут авиапассажиров? 
  • Велики ли летние рекорды? Какие цели не достигнуты?
  • Почему Flydubai отменяет прямые полеты в Дубай?
  • Нехватка самолетов – не единственная причина? 
  • Цены на полеты в Дубай и через него резко вырастут? 
  • Авиабилеты в целом продолжат дорожать? 
  • Каковы планы на Таллинн у лоукостеров?
  • Какие маршруты закрыты? Откроются ли новые?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх