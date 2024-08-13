– Поскольку с 1 сентября меняются правила провоза жидкостей в ручной клади, очереди при досмотре снова вырастут?

– Надеюсь, что очереди не увеличатся. На данный момент так или иначе 20% ручной клади отправлялось на дополнительный контроль. И если мы уж в рекордном по пассажиропотоку месяце – в июле – справились с очередями, то сможем их избежать и в сентябре.

– Исключено ли повторений ситуации, когда из-за медлительности чиновников на паспортном контроле 60 пассажиров, летевших в конце мая в Пафос, опоздали на рейс? Это треть самолета…

– На 100% исключить повторение подобных ситуаций в будущем невозможно. В тот раз проблемы начались уже во время регистрации пассажиров, потом продолжились на погранпункте, и к тому же капитан судна принял не самое удачное решение. Всё сразу пошло не так.

Это досадное происшествие. Мы очень извиняемся перед всеми пассажирами, оказавшимися в неприятной ситуации. Конечно, мы извлекли из этого свои уроки и постараемся избежать повторения подобных инцидентов.

Теперь к проверкам привлечено больше пограничников, их смены выстраиваются в зависимости от графика полетов и т.д.

– Почему Flydubai отменил заявленные с осени прямые полеты в Дубай?