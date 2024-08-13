УВЫ! Таллиннский аэропорт: жидкости – снова на проверку, прямых полетов в Дубай ждать еще год

Осенний авиасезон начинается не с лучших новостей: провоз жидкостей в Таллиннском аэропорту снова ограничен до 100 мл, а прямые рейсы в Дубай отменены. В чем причина?
На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Выдержки из беседы:
– Чем продиктованы новые ограничения на провоз жидкостей в ручной клади? Не успели пассажиры привыкнуть к хорошему, как снова шаг назад?
– Жаль, что так получилось. В каком-то смысле это шаг назад. Однако обеспечение безопасности в авиации всегда в приоритете. Еврокомиссия пришла к выводу, что действующие регуляции не отвечают стандартам безопасности, поэтому с 1 сентября в ручной клади снова запрещено провозить жидкости объемом более 100 мл.
– Сообщалось, что жидкости объемом менее 100 мл можно будет всё же не вынимать из сумок во время досмотра в Таллиннском аэропорту. Так ли это?
– Эксперты еще работают над этим вопросом. Проблема заключается в том, что проверяющим нужно будет убедиться, что объем жидкости не превышает 100 мл. Можно ли это сделать, не вынимая жидкости из ручной клади, станет понятно чуть позже. В целом, мы не рады появлению такой регуляции, но ничего не поделать.
– Как долго продлится запрет на провоз жидкостей объемом более 100 мл? Например, на бутилированную воду? Реально ли быстро подписать единое международное соглашение по снятию ограничений?
– Трудно прогнозировать. Новые регуляции разрабатываются в сотрудничестве между ЕС и США. Думаю, что производители новейшей техники для досмотра ручной клади пассажиров хотят убедить мир в эффективности их продукции и продвигать продажи. Полагаю, что в течение года ситуация с провозом жидкостей будет урегулирована. Лобби с их стороны идет сильное.
– Поскольку с 1 сентября меняются правила провоза жидкостей в ручной клади, очереди при досмотре снова вырастут?
– Надеюсь, что очереди не увеличатся. На данный момент так или иначе 20% ручной клади отправлялось на дополнительный контроль. И если мы уж в рекордном по пассажиропотоку месяце – в июле – справились с очередями, то сможем их избежать и в сентябре.
– Исключено ли повторений ситуации, когда из-за медлительности чиновников на паспортном контроле 60 пассажиров, летевших в конце мая в Пафос, опоздали на рейс? Это треть самолета…
– На 100% исключить повторение подобных ситуаций в будущем невозможно. В тот раз проблемы начались уже во время регистрации пассажиров, потом продолжились на погранпункте, и к тому же капитан судна принял не самое удачное решение. Всё сразу пошло не так.
Это досадное происшествие. Мы очень извиняемся перед всеми пассажирами, оказавшимися в неприятной ситуации. Конечно, мы извлекли из этого свои уроки и постараемся избежать повторения подобных инцидентов.
Теперь к проверкам привлечено больше пограничников, их смены выстраиваются в зависимости от графика полетов и т.д.
– Почему Flydubai отменил заявленные с осени прямые полеты в Дубай?
– Опять же очень жаль, что так получилось. Над открытием этой линии мы работали с Дубаем 10 лет. Но, увы, неделю назад авиакомпания объявила об отмене рейсов из Таллинна. Причина очевидная – производитель Boeing не смог обеспечить к сроку нужное количество самолетов для полетов из ОАЭ в Эстонию. Просто нет самолетов!
– Но почему поставлен крест именно на Эстонии?
– Маршрут из Дубая в Таллинн – достаточно длинный, полет длится 7 часов. До Эстонии долетит только Boeing MAX (новое поколение пассажирских самолетов средней дальности – прим.ред.). Старые Boeing просто не рассчитаны на такие расстояния.
График полетов пришлось серьезно перекраивать. В итоге Flydubai не будет летать и в Латвию, и в Литву.
– Нехватка самолетов не могла быть предлогом для отмены рейсов? Возможно, сказались снижающаяся покупательская способность населения, неубедительные продажи, небольшой потенциал рынка?
– Продажи шли хорошо, у турфирм были забронированы целые блоки мест в этих самолетах. С этим проблем не было. Причина – в нехватке самолетов.
В октябре мы снова встретимся с представителями Flydubai и начнем обсуждать прямые полеты уже на 2025 год. Надеемся, что линия откроется в следующем году.
– Каковы итоги весенне-летнего периода в Таллиннском аэропорту? Есть ли рекорды?
– Как известно, экономика страны падает уже два года. Однако люди летают все больше. Минувшее лето было рекордным по пассажиропотоку. Рекордным будет и весь год по итогам.
Июль оказался самым активным месяцев в истории аэропорта: 343 000 пассажиров в месяц, или 11 000 пассажиров в день. Всех пассажиров удалось вовремя обслужить, больших пробок не возникло.
Согласно прогнозам, к концу года объем пассажиропотока достигнет показателя в 3,45 млн пассажиров. Это примерно на 200 000 больше предыдущего рекорда 2019 года.
– Госбюджет будут урезать. Придется ли Таллиннскому аэропорту на чем-то экономить?
– Это нас беспокоит, поскольку государство поддерживает работу региональных аэропортов и контрольных пунктов, а также обеспечивает наличие в аэропорту спасателей. Если финансирование сократится, нам придется принимать соответствующие решения. Надеемся, что больших проблем не возникнет.
– Как изменятся цены на авиабилеты?
– В этом году конкуренция между авиаперевозчиками обострилась. В Таллиннском аэропорту работает 16 авиакомпаний. В продажу поступило больше билетов. Пассажиров тоже стало больше.
Цены на билеты стабилизировались. Стоимость билетов точно не повысилась. Авиакомпании отмечают, что прошлый год был для них более успешным. Это означает, что в этом году им пришлось снизить свои прогнозы и цены.
– Когда выйдет на повестку дня повышение аэропортовых сборов?
– Консультации по повышению сборов начнутся осенью. Калькуляции сделаны. В минувшем году мы не повышали тарифы, хотя инфляция в Эстонии превысила 9%. Думаю, что в следующем году плату придется повысить. Цифры пока не назову.
На повестку дня выйдет также вопрос расширения Таллиннского аэропорта. Рассчитанный на 2,6 млн пассажиров терминал стал тесен, пассажиропоток приблизился к 3,5 млн человек. Нужны инвестиции и дополнительные деньги.
– За чей счет будете расширяться?
– Если пассажиры хотят летать и дальше, терминал нужен им самим. Ответ очевиден. Строительство может начаться уже во втором полугодии следующего года.
– Каковы планы лоукостеров? Сколько маршрутов закроется? Какие из новых направлений окупились?
– В этом году в Таллинн пришло два новых лоукостера: Transavia (прямые полеты в Париж) и Eurowings (прямые рейсы в Прагу). Обе линии можно назвать успешными. На зиму они закроются. Думаю, что следующим летом эти авиаперевозчики вернутся в Таллинн.
Ryanair продолжит предлагать 11 направлений, Norwegian летает только в Осло и думает, что делать дальше, Wizzair по-прежнему остается в Эстонии.
– Только вот Wizzair отменил рейсы в Кутаиси...
– В Кутаиси они перестали летать по той же причине, что и Flydubai: не хватает самолетов, рассчитанных на достаточно длинную дистанцию. Пришлось экономить. Длинные маршруты закрываются чаще, чем короткие, поскольку самолеты заняты на таких сегментах почти целый день.
AirBaltic – самый частый гость в Таллиннском аэропорту. На их счету больше всего полетов. Летом они предлагали 25 направлений, зимой – 17.
Зимний сезон в Таллиннском аэропорту по географии полетов будет скромнее летнего.
– Какие прямые направления разрабатываются на будущее? Вы уже отметили, что продолжите переговоры с Flydubai. А что-то еще есть на примете?
– Мы видим, что на нашем рынке не хватает испанских маршрутов. Сейчас предлагаются полеты только в Барселону и Малагу. Однако есть спрос и на Мадрид, и на Аликанте. Так что мы работаем в этом направлении.
География полетов из Германии могла бы быть шире. Например, Гамбург, Нюрнберг или Дюссельдорф.
Интерес представляют и Балканские страны. Например, Черногория. Кроме того, можно было бы обратить внимание на Молдову, Болгарию, Румынию и Албанию. Рынок там очень быстро растет, и вполне уместен вопрос об открытии регулярных линий в ближайшие два-три года.
Подробнее в повторе!
Чем продиктованы ограничения на провоз жидкостей в ручной клади? Сколько продлится временный запрет?
Сильно ли удлинятся очереди на досмотре с 1 сентября?
Какие еще изменения ждут авиапассажиров?
Велики ли летние рекорды? Какие цели не достигнуты?
Почему Flydubai отменяет прямые полеты в Дубай?
Нехватка самолетов – не единственная причина?
Цены на полеты в Дубай и через него резко вырастут?